登山失溫比高山症更快死！高山醫：停止顫抖、意識改變須注意，回溫、預防一次看

近日天晴卻低溫來襲，登山者須注意失溫！高山醫學專家、台灣野外地區緊急救護協會榮譽理事長王士豪指出，一旦登山者全身濕冷，體溫將迅速流失，當人體停止顫抖，代表已進入真正失溫狀態，死亡率大幅攀升，即使快速送醫，也未必能挽回生命，嚴重者甚至可能在 3 小時內喪命，速度比高山症更快。

王士豪指出，台灣登山環境從醫療與風險角度來看，實際上只分為「雪季」與「非雪季」。雪季登山者普遍預期低溫，會攜帶足夠保暖與防水裝備；反而在非雪季，登山者常因平地氣溫不低而輕裝上山，若再遇到風雨，可能會使人迅速失溫。

失溫 3 觀察指標，停止顫抖須小心

失溫的醫學定義是核心體溫低於攝氏 35 度，但王士豪表示，一般體溫計最低只能量到 35 度，無法作為高山野外現場的可靠判斷工具，因此實務上應採用「瑞士失溫分級系統」，以病患當下的身體表現來判斷嚴重程度，核心觀察指標有 3 個： 是否顫抖、意識是否清楚、是否仍能自己照顧自己 。

王士豪說，顫抖是肌肉活動產生熱量，屬於身體自救反應，當人從感到寒冷、尚未失溫而開始顫抖、到輕度失溫劇烈顫抖，接著顫抖逐漸減少，並不代表身體適應寒冷，而是體溫已低於攝氏 35 度，真正進入失溫（低體溫）狀態，此時死亡率非常高。

至於意識改變，王士豪表示，除了失溫，高海拔腦水腫或嚴重高山症、低血糖、頭部外傷、喝醉酒都可能是原因。當透過給糖粉、檢查是否有頭部傷口、給糖粉排除後三者情況後，只能依靠下降高度分辨失溫與高海拔腦水腫及高山症。

失溫、高山症如何區分？為何先以失溫處置？

若病患在下降 300-500 公尺或進入加壓艙一段時間後，意識逐漸改善；下降約 1000 公尺或持續加壓艙數小時後恢復正常，較可能是高山症所致；反之，若意識狀況毫無改善，則高度懷疑為低體溫。而加壓艙只能治療高山症，無法治療失溫，若未先回溫，單靠加壓艙並不能改善失溫造成的意識障礙。

王士豪強調，若第一時間難下降高度判斷意識改變原因，且考量失溫、高山症可能同時發生、互相加重病情，建議先以失溫來處置，因嚴重失溫者可能在 3 小時內死亡，速度比高山症更快。

開始顫抖就應立即處置，嚴重低溫送醫死亡率仍高

王士豪警告，當人感到寒冷、開始顫抖時，就應開始處置，但嚴重低體溫病患在高山野外現場，仍不可能被完全治癒，送醫後往往需要進入加護病房，在回溫過程中，隨時可能因心律不整或電解質失衡死亡，死亡率相當高。

3 招幫助回溫

主動體外回溫：將溫水瓶、溫水袋放置腋下、大腿、頸部等處；若病患意識清醒且不會嘔吐，可給予溫糖水及熱薑茶補充能量，幫助維持顫抖產熱反應。 被動體外回溫：移除濕冷衣服，換上乾燥衣服，或使用睡墊、乾報紙、睡袋、大背包、露營袋、塑膠袋、同伴，以阻斷傳導、對流與蒸發造成的熱量流失。 主動體內回溫：只有在醫院才能確實執行。

3 招預防失溫

危邦不入：惡劣天候下避免在稜線上、無遮蔽物處暴露行走；若情非得已，也應進入森林、岩洞遮蔽，避免風寒效應加速體溫流失。 三層穿法

（1）外層防水防風：製造一個圍繞在身體周邊的微氣候，留住溫暖空氣

（2）中間保暖層：禁止穿著會大量吸水的棉質內衣及牛仔褲，而是使用人造纖維材質或是羽絨衣，含較多的空隙蓄積微氣候的空氣

（3）內層排汗：可讓汗水從皮膚移除至排汗層與保暖層間，身體就不需耗用體溫來蒸發汗水，減少體溫流失。 完善裝備

（1）乾燥的備用衣物：準備一套中層保暖層級內層排汗上衣及褲子，用垃圾袋包兩層、打死結，或裝在專用防睡袋。

（2）避難所：攜帶緊急避難帳或兩個特大的垃圾袋或特大加厚的塑膠袋，以供緊急避難使用。

文／周佩怡、圖／巫俊郡