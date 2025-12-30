登山好去處 南化龍湖步道修復迎客

龍湖步道全線整修完成，並更新木棧道和扶手。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕南化報導

台南市南化區的龍麟和鈺鼎等步道，是假日絕佳的登山休閒去處，如今台南市政府觀光旅遊局又修建完成南化區龍湖步道全線，目前已全線重新開放供民眾使用。

觀旅局指出，龍湖步道位在南化區東和里龍湖寺後方，屬烏山登山步道系統的一部分，全長約三百五十六公尺、高低落差達一四十三公尺，屬難度低、親子可共遊的登山步道。

登山過程中，除了可近距離遇見台灣獼猴外，沿途更有一株百年雀榕夫妻樹，整體生態環境豐富，登上龍湖步道最頂端，更可遠眺嘉南平原，是尋幽攬勝、登高望遠的好地方。

局長林國華表示，龍湖步道後段至稜線已全面更新木棧道，期給大家一處安全的登山步道。此外，由龍湖步道下來，除了參拜龍湖寺祈福，或到鄰近厚德紫竹寺參拜外，還可順遊楠西區的玄空法寺，或至梅嶺賞梅並品嘗美味梅子雞餐，規劃夜宿玉井及楠西合法民宿或露營區，進行台南淺山深度小旅行。相關旅遊資訊，可至「台南旅遊網」(https://www.twtainan.net/)查詢。