登山好手扮裝 為病童帶來耶誕驚喜

登山，不只是強健身體的運動，在科索沃，還是做公益的媒介。當地首都一間兒童醫院，六年來、都會邀請登山者，化身病童最愛的超級英雄和耶誕老公公，送上一份禮物，時間特別選在節日之前，讓他們有更多力量、面對疾病痛苦。

孩子跑上前擁抱畫面從高空一躍而下，這群裝扮成電影裡的超級英雄們，化身為慈善耶誕老公公。志工 雷荷皮：「活動目的是幫助有需要的兒童，特別是普里斯汀納大學，附屬兒科中心的癌症病童，對我來說 這是第一次參與其中，我感到非常榮幸，你可以看到孩子們的喜悅和興奮。」

廣告 廣告

科索沃一間兒童醫院，和來自各地的登山好手，在耶誕節前夕為病童送暖。送禮物時，病房成了充滿奇蹟和歡笑的地方。 志工 拉希媞：「有一點我們絕不能忘記，真正的英雄是那些在窗戶裡的人，而我們在窗外只是盡力減輕他們的痛苦，讓他們臉上露出笑容 哪怕片刻。」

這項活動今年已是第6年舉辦。院方也同步展開募款，希望為腫瘤病房募集更多資源，讓孩子們在治療的路上有更多支持。

更多 大愛新聞 報導：

