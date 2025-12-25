登山客夜間迷途 巴博庫魯山警消林務合力尋獲

三星警方將受困山區郭男成功護送下山。（警方提供）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭縣政府警察局三星分局於二十四日晚上接獲報案，報案人趙先生表示，其六十五歲郭姓男性友人獨自前往宜蘭縣大同鄉巴博庫魯山登山時不慎迷途，雖未受傷，但手機電量即將耗盡，急需警方協助。

三星分局獲報後立即啟動救援機制，通報明池派出所所長余志明及警員楊世逢前往處理，並同步協調消防單位與林業及自然保育署人員共同投入搜救。當晚二十二時許，由壯圍消防隊小隊長戴昱星率領警消六人、林業署宜蘭分署二人，會同明池派出所警力共八人，自明池派出所集結後出發，展開夜間搜尋行動。

搜救人員依登山路線分段搜尋，歷經數小時努力，二十五日凌晨時十五分，在距離登山口約一點六公里處順利與迷途登山客郭男會合。郭男當時意識清楚、身體狀況良好，並無外傷，隨即由警消人員陪同引導下山。二十五日凌晨四分，郭男平安抵達登山口，確認無須送醫後自行駕車返回台北休息。

三星分局呼籲，民眾從事登山活動務必事前規劃行程路線、避免單獨行動，並確保通訊設備及電力充足；如不慎迷途，應保持冷靜、就地待援並設法與外界聯繫，以利救援人員即時定位尋獲。