登山客大同鄉山區迷途 三星警平安夜成功救援

▲三星警等救難人員冒黑上山區救援。

【記者 林明益／宜蘭 報導】65歲郭姓男子獨自登山迷途，三星警據報會同消防及林業救難人員連夜上山搜救，並順利冒黑將登山客安全引導下山，平安夜成功救援。

三星分局於114年12月24日19時10分接獲110通報，報案人趙先生表示其65歲郭姓男性友人，獨自在宜蘭縣大同鄉巴博庫魯山登山時不慎迷路，雖未受傷，但手機電量即將耗盡，請求警方協助救援。

▲順利在山區找到迷路的登山客。

三星分局獲報後，立即通報明池派出所所長余志明及警員楊世逢前往處理，並協調消防及林業署人員共同投入搜救行動。當日晚間22時，由壯圍消防隊小隊長戴昱星率領警消6名、林業署宜蘭分署人員2名，會同明池派出所警力共8人，自明池派出所集結後出發進行夜間搜救。

搜救人員沿登山路線逐段搜尋，最終於25日凌晨1時15分，在距離登山口約1.6公里處，順利與迷路登山客郭男會合。郭男意識清楚、身體狀況良好，未有受傷情形，隨即由警方及消防人員協助引導安全下山。

▲搜救人員成功救援在派出所前留影。

至25日凌晨4時30分，郭男平安下山，確認無受傷後，自行駕車返回台北休息；警消及林業署人員亦全員安全返回明池派出所，圓滿完成此次搜救任務。

三星分局呼籲，民眾從事登山活動務必事前規劃路線、結伴同行，並確保通訊設備及電力充足，若不慎迷途，應保持冷靜、留在原地並設法與外界聯繫，以利救援人員即時尋獲。(照片記者林明益翻攝)