登山客廚餘引誘 台灣黑熊頻出沒

志工向山友們宣導雪霸山區遇黑熊時的處置方式。（圖：雪管處提供）

苗栗縣和新竹交界的觀霧地區，近年來「熊出沒」的情況頻頻發生，雪霸國家公園管理處指出，可能是野生台灣黑熊族群數量持續增加，且近3年雪管處在多處地點設置紅外線自動相機，因此黑熊出現的記錄也增加。尤其在冬眠之前黑熊必須大量覓食儲存能量，遊客登山留下的廚餘或食物，都是導致黑熊出沒增加的誘因。

雪管處提醒山友，台灣黑熊最重達100公斤萬一激怒可能造成傷害。（圖：雪管處提供）

林保署新竹分署今年接獲5件黑熊目擊通報，最近一例是8月間在大鹿林道記錄到的黑熊出沒影像。對此雪管處表示，觀霧地區的大鹿林道東線全長19公里，是攀登大霸尖山的必經道路，為避免山友與黑熊發生衝突或干擾的情況發生，雪管處在大鹿林道0.3公里處設有服務站，由志山向山友宣導熊出沒的處置方式。大鹿林道東線登山口處也有志工宣導，包括無痕山林、遇到「熊出沒」的因應方法，雪管處的觀霧遊憩區與林保署的觀霧國家森林遊樂區大致重疊，山林及野生動物保育等工作平常都有分工合作。

雪管處長林文和指出，雪管處也在沿線設置說明牌，在大鹿林道15至17公里處設有解說牌、熊鈴，如果發現黑熊現身，可搖鈴製造聲響讓黑熊離開，成年黑熊體重可超過100公斤，一旦攻擊遊客可能造成不小傷害。

雪管處指出，2022年起雪霸啟動「紅外線相機監測計畫」，在園區內架設52部紅外線自動相機，累積記錄超過60萬張照片與2萬筆影片檔案，留下大量關於雪霸山林野生動物的寶貴紀錄。這些資料由保育人員定期維護並交由嘉義大學進行分析，提供後續保育工作之重要依據。根據雪管處多年的監測紀錄，雪霸園區雪山登山口、大鹿林道東線、230林道等地區是黑熊出沒的熱點區域。（彭清仁報導）