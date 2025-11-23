登山客脫隊誤闖峭壁險失溫 高市府消防局籲登山前務必做好風險評估

十一月在關山一帶，一支登山隊伍發生隊員脫隊獨自前行，不慎誤闖錯誤路線，遭困於陡峭岩壁無法脫困，再加上山區低溫且氣候多變開始失溫，該案件在撥打電話求援後，由玉山國家公園管理處與高市府消防局協力救出脫困。(見圖)

獲救登山客今(廿三)日說明，這次能安全返家，全靠玉山國家公園管理處及各救援單位在艱困環境下迅速出勤、專業協作，「若沒有玉管處第一時間突破地形抵達，我可能就凍死在山壁上了，非常感謝所有搜救人員的努力與付出」。

消防局第六大隊第三中隊中隊長洪松銘表示，近年登山人潮增加，但高山路線多屬原始山徑，標示有限，加上陰雨霧氣、落石與失溫等風險交織，若未進行完善的登山風險評估，極易導致迷途或受困；為提升登山安全，呼籲民眾務必落實以下風險管理原則：一、行前規劃不可少：熟悉路線、查詢天候，並下載離線地圖；二、裝備齊全才出發：攜帶足夠保暖衣物、行動糧食及通訊備援；三、避免脫隊獨行：保持隊伍視線與通聯，降低迷途風險；四、迷途立即通報：勿盲目亂闖，以免深入危險地形、增加救援難度；五、避免網路揪團：團員彼此腳程、體力狀況不同，彼此熟悉度不夠，為分攤車資而共同上山，容易被丟包；六、請專業嚮導帶路：專業嚮導對山域狀況熟悉，面對各種突發狀況，有專業訓練，能給團員更安全的保障；七、申請入山證：入園前請查詢登山資訊及申請入山證，遵守國家公園法等相關規定，落實無痕山林理念，共同維護山林環境與秩序。

秋冬時節山區氣候變化劇烈，務必提高警覺並做好完善準備。唯有落實風險評估、尊重山林環境，才能讓每一趟登山行程都更安全、更安心。