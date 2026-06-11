登山抄捷徑挖到人生頭獎！598枚金幣藏山裡 2男爽領1756萬

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捷克兩名登山客在山區人造石牆內發現598枚金幣及大量黃金文物，引發考古界關注。（圖／翻攝自東波希米亞博物館）

一趟原本再平凡不過的登山健行，竟意外挖出價值千萬元的百年寶藏。捷克兩名登山客去年2月在靠近波蘭邊境的茲維奇納山（Zvičina Hill）山區行走時，發現一處人造石牆有些異常，靠近查看後竟在牆體夾層中找到兩個藏匿多年的容器，裡面不僅藏有598枚金幣，還有大量黃金飾品與珍貴文物。這批寶藏總重量約7公斤，估值超過56萬美元（約新台幣1660萬元），更被專家譽為捷克乃至中歐近年最重要的寶藏發現之一。

綜合《Ecoticias》、《Futura Sciences》等外媒報導，兩名登山客於2025年2月在山區抄捷徑時，發現一個鋁製容器從石牆縫隙中露出一角。打開後赫然看見大批以黑色布料包裹、排列整齊的金幣。兩人隨後在距離約1公尺處又找到另一個金屬盒，裡頭收藏10只手鐲、16個鼻煙盒與菸盒、粉盒、梳子、金屬鍊條、小鑰匙及網狀提袋等貴重物品。

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兩人並未私自收藏，而是立即將寶藏全數送交東波希米亞博物館（Museum of Eastern Bohemia）鑑定。經館方清點後確認，寶藏內共有598枚金幣，金幣重量約3.4至3.7公斤，整批文物總重約7公斤。若以黃金市價計算，價值已超過56萬美元，但考量歷史與考古意義，實際價值可能更高。

博物館考古部門主管諾瓦克（Miroslav Novák）表示，這批金幣來源相當特殊，橫跨法國、比利時、俄羅斯、義大利、羅馬尼亞、巴爾幹半島、鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）及部分非洲地區，鑄造年代介於1808年至1915年間。不過研究人員發現，部分金幣帶有1920至1930年代前南斯拉夫地區的特殊加蓋印記，而寶藏中最晚的一枚金幣甚至可追溯至1921年，顯示整批財寶真正埋藏時間應晚於1921年。

此外，研究人員也注意到部分巴爾幹地區金幣曾被鑽孔，推測可能曾被當成項鍊、頭飾或婚禮飾品使用，顯示寶藏主人可能具有跨國背景，甚至不排除屬於某個家族或群體共同持有，而非單一個人財產。

由於寶藏被刻意分散藏於兩個容器內，且塞進人造石牆夾層保存，考古團隊認為這並非單純遺失，而是一項有計畫的「緊急避難方案」。專家推測，寶藏可能與20世紀歐洲局勢動盪有關，包括納粹勢力擴張、二戰期間猶太家庭逃亡，或戰後德裔居民被迫撤離等歷史事件。當時大量居民匆忙離開家園，將畢生積蓄埋藏起來，希望日後返回取回，但最終再也沒有機會回來。

歷史資料顯示，1938年納粹德國併吞蘇台德地區後，大批猶太人遭迫害與驅逐；二戰結束後，又有約300萬名德裔居民被迫離開捷克斯洛伐克。研究人員認為，這批寶藏極可能與上述歷史背景有所關聯，但目前仍無法確認真正主人身分。

這項發現也替兩名登山客帶來意外財富。依據捷克法律規定，發現考古文物者通常可獲得相當於文物價值10%的獎勵，但若發現物主要為黃金，則可依實際價值全額計算獎金。最終兩人共獲得1170萬捷克克朗（約48萬500歐元、新台幣1756萬元）獎勵，創下捷克史上最高尋寶獎金紀錄，遠遠超越2015年發現10世紀銀幣時創下的200萬捷克克朗紀錄。

東波希米亞博物館館長彼得．格魯利希（Petr Grulich）坦言，自己任職期間從未見過如此規模的發現，「一般送到博物館的發現物，獎勵金額大多只有數萬克朗等級，這次真的非常罕見。」目前館方正規劃公開展出這批寶藏，希望進一步揭開這段被埋藏近百年的歷史謎團。

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