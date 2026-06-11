登山撿到百年寶藏！2遊客挖出「5公斤黃金」 爽賺1760萬

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國際中心／楊佩怡報導

捷克2名登山客去（2025）年在山區健行時，意外挖出一批珍貴的歷史寶藏，包括重達 5 公斤的黃金、近 600 枚古硬幣及多件珠寶首飾。根據當地法律規定，這兩名幸運兒近日獲頒高達 1170 萬捷克克朗（約1760萬元台幣）的獎金，不僅創下捷克尋寶史上的最高獎勵紀錄，也引發各界對該寶藏歷史背景的熱烈討論。





登山撿到百年寶藏！2遊客挖出「5公斤黃金」直送博物館…竟獲1760萬獎金

2名登山客發現一箱寶藏，裡面裝珠寶和黃金，全是19、20世紀的物件。（圖／翻攝自IG）

登山意外撞見「百萬金礦」 歷史意義非凡

根據外媒綜合報導，這起發現發生在靠近波蘭邊境的茲維奇納山（Zvičina Hill），當時這兩名遊客在山坡上意外發現了一個金屬容器，打開後發現裡面竟整齊排列著黃金與珠寶，隨後他們展現「拾金不昧」的精神，將文物全數移交給東波希米亞博物館（Museum of Eastern Bohemia）。

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經過專家鑑定，這批寶藏內含，超過5公斤的黃金、涵蓋 19 至 20 世紀歷史的硬幣（598枚）、30 多件精緻珠寶飾品。博物館館長彼得·格魯利希（Petr Grulich）形容，這是一次「極其罕見」的發現，在他任職期間前所未見。當地的考古專家指出，這批寶藏極可能是在 1920 年代後被刻意埋藏，至於為何出現在捷克山區，背後隱藏的歷史故事，像是戰亂逃難、躲避貨幣改革等，仍是一個待解的謎團。

登山撿到百年寶藏！2遊客挖出「5公斤黃金」直送博物館…竟獲1760萬獎金

撿到黃金的登山客共獲得約1760萬元台幣的獎勵金。（圖／翻攝自IG）

黃金全額回饋！捷克法律「優渥獎勵」成關鍵

據捷克現行法律規定，一般拾得物發現者可獲得物價的 10% 作為獎勵；然而，若發現的是「黃金」，則可依據該物價值獲得「全額」賞金。當地官員伊日·什捷潘（Jiří Štěpán）表示，由於此案涉及大量黃金，適用於這項 100% 的獎勵條款，才產生了這筆驚人的「異常高額」獎金。

對比捷克過去的紀錄，2015 年曾有一批 10 世紀的銀幣被發現，當時發現者獲得約 200 萬捷克克朗（約300萬元台幣）的獎勵，此次的 1170 萬克朗（約1760萬元台幣）遠遠超出了過去的紀錄，幾乎是原紀錄的六倍之多。目前，這批珍貴的收藏品已由博物館完成保存與分析，館方計畫在不久的將來將其公開展出，讓大眾親眼見證這項轟動中歐的歷史考古重大發現。

原文出處：登山撿到百年寶藏！2遊客挖出「5公斤黃金」直送博物館…竟獲1760萬獎金

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