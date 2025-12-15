登山登上床！新北人夫激戰小三70次 正宮臉綠：跟你「鬥陣」都硬不起來

新北一名人夫跟登山社女社友發生婚外情。示意圖／翻攝自Pixabay

傻眼！新北一名人夫阿超（化名）跟老婆小容（化名）於1995年3月結婚，婚姻期間阿超跟登山社女性友人小淇（化名）發生婚外情，小容在發現後，質問阿超是否跟小淇「鬥陣」，還嗆聲說2年半都沒和我「鬥陣」半次，並提告第三者小淇。法官審酌證據後，判小淇須賠償20萬元，全案可上訴。

判決書指出，阿超跟小容在1995年結婚，阿超參加登山社後認識社員小淇，兩人竟擦出愛的火花。2024年2月小容偶然發現阿超用LINE傳送擁抱的親密照給小淇，小淇則回說「早安親愛的」，小容驚覺不對勁憤而質問阿超。

面對小容的質問，阿超坦承跟小淇的婚外情，並透露在2021年12月11日曾與小淇前往烏來區娃娃谷內洞國家森林遊樂區約會、12月19日至板橋U2電影館約會，同月25日還到新竹尖石鄉溫泉湯屋泡湯，並發生性行為。另外，阿超的行事曆中還有記載小淇的生理期週期，因此對小淇提出控訴，求償80萬元。

小淇辯稱，在參加登山社時成員間也常用「親愛的」稱呼，並未有超越一般友誼的意思，且登山需要互相攙扶確保安全，所以肢體會較為靠近。阿超的指稱都是片面之詞，發票也不能證明是就是小淇跟阿超一同消費，強調不能就此認定有發生婚外情。

對此，法官指出，從阿超、小容的對話考看見，小容質問阿超說是否有跟小淇「鬥陣」，小容嗆聲「這二年半，你沒有跟我『鬥陣』半次啦，你都是跟她『鬥陣』嘛，我跟你要『鬥陣』時，你根本都硬不起來，你都是都完全跟她『鬥陣』」，由此可見鬥陣有性行為之意。

此外，阿超曾坦承跟小容感情不睦，與小淇相處比較投機，阿超也跟小淇說過自己有家室，再加上婚外情曝光後，阿超手寫切結書，保證不會再跟小淇見面、聯絡，也說出曾跟小淇開房發生性行為70多次等情節。法官因此認定小淇、阿超關係已經遠超正常男女分際，判小淇須賠償20萬元，可上訴。



