登山趣×關嶺酒柑心 白河椪柑節迎賓
記者陳佳伶∕白河報導
白河區公所八日舉辦「二０二五白河柑巴爹登山趣×關子嶺酒柑心」活動，現場結合農產品市集、音樂饗宴及趣味活動，吸引民眾參加，白河警分局警力在周邊道路執行交通疏導與安全維護，協助導引車流與人潮。
這場活動在關子嶺嶺頂公園吳晉淮音樂廣場登場，包括市長夫人劉育菁、農業部專委陳右欣、民政局長姜淋煌、觀旅局副局長鄭道立，農業局主秘吳名彬等人出席，共同推廣白河秋季旅遊與特色農特產品，期望能帶動地方商機。
白河區長董麗華指出，今年椪柑節以「登山趣×關子嶺酒柑心」為主題，規劃登山健行、推出農產品市集，可選購現採新鮮椪柑；趣味競賽與「椪柑三明治ＤＩＹ」等食農教育體驗，讓大小朋友都玩得開心、吃得滿足；還安排調酒師以白河椪柑入酒，創作特色調酒，展現農產與酒品結合創新魅力。
（飲酒過量有害健康，酒後不開車）
