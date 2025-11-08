登山趣×關嶺酒柑心 白河椪柑節迎賓

全台規模最大的國際旅遊盛會「2025 ITF台北國際旅展」於114年11月7日至11月10日，在台北南港展覽館一館盛大舉辦，吸引大量遊客與業界專業人士參與。嘉義市館今(2025)年以「嘉市好旅行」做為主視覺，藉由呈現嘉義市代表元素之文青設計，展現這座擁有320+1年諸羅古城的創新魅力，吸引眾多民眾駐足拍照打卡。此次嘉義市館以「嘉市好旅行」為主題，展示嘉義市多樣化的旅遊資源與創新發展，「嘉市好旅行」不僅象徵著嘉義市的文化魅力，更展現城市治理與旅遊創新上的前瞻性。活動現場邀請嘉義市出身的知名藝人黃小柔與觀光新聞處副處長范書銘同台，與現場民眾分享「獨嘉旅遊景點」，並進行趣味有獎徵答互動，同時融入嘉義市政府今年即將舉辦的「320+1城市博覽會」問答，答對的民眾可獲得特色小禮物，現場氣氛熱烈，吸引大批旅展參觀者踴躍參與。嘉義市館現場推出多種限定旅遊優惠，參展的旅宿業者包括南院旅墅、耐斯王子大飯店、新悦花園酒店等，這些知名旅宿業者皆能為國內外旅客提供高品質的住宿體驗；伴手禮業者包含島座、易嘉人商行、義興佳釀、錦龍食品有限公司、薯職人、三光米股份有限公司、美研生醫、日造酒莊等品牌共同參展，以嘉義市的

