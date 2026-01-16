登山追雪 停、看、聽

近期受到接連冷氣團發威與水氣充足影響，雪霸高山地區已有明顯降雪情形，雪山步道已有超過十五公分以上的積雪，大霸尖山步道多處積雪結冰，內政部國家公園署雪霸國家公園管理處再次提醒，攀登雪山非屬一般大眾旅遊活動，如有規劃雪霸園區登山追雪的民眾，登山前務必「停.看.聽」，遇到結冰路段先「停」下來確認，上山前先「看」天氣預報，更要「聽」雪季登山知識與觀念，以維護雪季登山安全。

雪霸成雪國風情 追雪前務必先停.看.聽，依據近期雪霸園區的山友回傳照片影像顯示，雪霸園區聖稜線上已經覆蓋明顯可見的白雪，有如抹茶蛋糕上淋上一層白霜，為南國的島嶼增添北國風情，吸引不少民眾躍躍欲試前往登山（見圖）。雪管處表示，目前大霸尖山霸基處除了積雪之外，受到越稜寒風影響多處結冰，雪山主峰更降下可觀的雪量，翠池、圈谷及武陵四秀均有超過十五公分以上的積雪；雪管處提醒民眾，登山追雪前務必做好「停.看.聽」：停:山區遇到結冰積雪路段，請先「停」下來確認冰爪是否穿綁正確與牢固，檢查是否頭戴頭盔、手持冰斧，並評估自身能力是否有辦法通過前方結冰地形或積雪路段。看:上山前先「看」中央氣象署或其他專業社群之天氣預報，做好登山前的保暖防水準備，也可參考近期下山山友回報之雪況路況，做好上山前的準備。聽:更重要的是「聽」取正確的雪季登山知識與觀念，充實自身的能力與體力，也要聽從專業領隊的建議與領導，切莫自行脫隊，先做好登山安全，再來享受登山賞雪的樂趣。

雪山不是合歡山，追雪一族要注意。此外，因近期冷氣團也為合歡山區帶來降雪，不少民眾冒著低溫前往合歡山區追雪並與開心地銀白世界合照打卡上傳；雪管處表示，雪霸高山地區與一般旅遊地區不同，雪山主峰除了有降雪或冰霰之外，部分步道都已明顯結冰，且山區還會伴隨強風，整體低溫多在零度以下，高山地區的低溫、強風、濃霧等，或岩石及困難地形覆蓋冰雪致使步道濕滑等，都可能增加意外發生的風險，雪管處籲請前來雪霸園區登山的民眾，除了攜帶雪攀裝備之外，務必選擇防風、防水材質的機能服飾，並採用洋蔥式穿法，將禦寒保暖準備做足，以維護雪季登山安全。