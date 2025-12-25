登微博熱搜！朱孝天舉報五月天所屬公司「勾結黃牛炒票逃稅」

「朱孝天爆料五月天公司」25日登上微博熱搜。陸網稱，藝人朱孝天在粉絲群中稱，已舉報五月天所屬經紀公司「相信音樂」，並且已配合相關部門完成官方調查。

他在粉絲群中爆料，五月天所屬經紀公司「相信音樂」涉嫌多項違規行為，包括勾結黃牛炒票、通過跨境貿易公司轉移資金逃稅、強制藝人假唱，甚至牽涉立場問題。

中國新聞周刊報導，「F★FOREVER 恒星之城巡迴演唱會」12月19至22日在上海舉行，連開4場。五月天阿信擔任此次演唱會的製作人，並上台與3人合唱。

阿信在談話環節表示，「感謝暫時未能赴約的Ken（朱孝天）」，並解釋補位動機：「我不忍心讓四面舞台空著一個角落，不忍心讓F3承受所有壓力，更不忍心讓等待20年的粉絲希望落空。」阿信強調自己只是「對音樂和演出固執的傢伙」，為籌備4場F3演出，擠時間完成其他22場演唱會。

隨後，朱孝天在粉絲群隔空回應：「他說了好幾次了，可我這邊沒有收到任何消息...場面話，聽聽就算了吧...」

上觀新聞報導，朱孝天日前回應「被退出F4」，自稱被「抹黑」和「潑髒水」，是透過報導才得知自己被除名，此前從未與相信音樂簽約。

朱孝天於8日發布影片回應退出F4合體引發的爭議。朱孝天在回應中澄清，他與「相信音樂」不存在合約關係，「我們一直以來都是以一個談論意向的方式，包括我前一陣子跟大家在網上分享的，也都是我們在談的意向部分。」

他透露，在幾個月前拒絕了對方3個要求後，「相信音樂」便單方面切斷了與他的所有聯繫。隨後網路上出現了因他「洩密」導致活動延期、乃至最終被移出團隊的說法。

朱孝天稱，自己和大家一樣，也是透過這些報導才得知被排除在此次活動之外，因此他將不會參與本次演出，對此他表示遺憾。

「F4」是男子偶像組合，由言承旭、朱孝天、周渝民、吳建豪四名成員組成。2001年4人一起主演偶像劇「流星花園」走紅。隨著「流星花園」的熱播，4位主演成立男子團體。

