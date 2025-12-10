登日王妃午宴 蘭花、火鶴揚名

台南特產的花果農產品參展東京國際花道博覽會。（新聞處提供）

記者翁順利∕台南報導

東京國際花道博覽會於十日在東京新大谷飯店盛大舉行，由於去年的參展成果優異，台南市政府今年再度受邀參加，由黃偉哲市長親自率團出席典禮並設置攤位宣傳台南花卉及農產加工品；蘭花、火鶴花更獲得青睞，登上日本王妃午宴餐桌，隨即打響了台南的知名度。

本屆盛會由大會名譽總裁、日本皇室高丹宮久子妃殿下主持，現場有超過二十四國大使及夫人、各大流派花道家元及國際團體出席共襄盛舉。值得一提的是，高丹宮久子妃殿下所主持的午宴桌花特別採用了台南的蘭花與火鶴花，不僅展現台南高品質花卉的魅力，也提升台南花卉的國際曝光度。

黃偉哲市長致詞表示，台南是唯一受邀參加的台灣城市，深具意義，台南以代表性花卉蘭花與火鶴花，搭配優質農產加工品盛大參展，希望在日本眾多流派齊聚的花藝盛會中，將台南最美麗的花及農特產品呈現給這場盛會的參與嘉賓們，藉此促進城市外交、加深台灣形象。

黃偉哲也與安娜女士一同上台頒發台南市長獎，獎品內容為高雄─東京往返機票及台南五星級飯店兩晚住宿券，引起與會人士的注目。

今年台南主題館以花與果之都為主軸，展售蘭花、火鶴花及多項農產加工品，並向在場貴賓介紹台南市豐富且多樣的農產特色，現場特別準備芒果乾、火龍果乾、台南烏魚子等邀請現場貴賓試吃，讓更多國際貴賓品嘗到台南獨特的風味。