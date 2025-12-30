「登機橋耶穌」顯靈 神蹟航班惹怒旅客
[NOWnews今日新聞] 近年來各國機場經常出現「神蹟航班」，不少原本坐輪椅上機的乘客，下機時卻突然「痊癒」健步如飛。原來這些人都是為了要享有優先登機、免排隊等特殊待遇，而佯裝成身障人士，甚至有人戲稱他們為「登機橋耶穌」(Jetway Jesus)，因為他們在登機廊橋上彷彿顯現了「神蹟」。不過這些人的行為往往會導致航班延誤等問題，讓愈來愈多旅客、航空公司感到困擾。
根據華爾街日報等外媒報導，有空服人員表示，許多四肢健全的乘客會為了一時方便，要求使用輪椅，以獲得包括有人護送走過空橋、免排隊特權，以及能優先搶佔頭頂行李架空間等「VIP級體驗」。
但真正因身體不便而坐輪椅的旅客要等待空服人員協助，通常是最後才下機。當飛機降落時，他們意識到必須留在原位等待地勤協助下機時，佯裝身障的乘客便會迅速「康復」，在不需要協助的情況下站起身，步履矯健地朝行李提領處走去。
報導指出，在美國的航班上，如果乘客提出需要輪椅服務，甚至是要求空服人員協助推送輪椅，航空公司通常不會要求乘客出示任何身心障礙證明。只要填寫一份簡單的表格，航空公司就會提供相關的服務。
然而，濫用這項服務的狀況似乎變得越來越普遍。有時候在一架僅有130個座位的飛機上，登機時竟然會出現多達50台輪椅，這讓原本就繁忙飛行變得更加緩慢。
社群平台的「旅行秘訣」助長歪風
儘管如此，還是有人對於鑽漏洞樂此不疲，甚至在網路上炫耀這項「終極旅行技巧」。一名TikTok用戶米蘭達（Raphael Miranda）在影片中表示他把奶奶當作機場的快速通道，「帶上奶奶就能免排隊。她走路沒問題，但為了我們走得更快，會讓她坐輪椅。」
另一名TikTok用戶拍攝了她和朋友成群坐輪椅穿過機場的畫面，配文寫道：「這是我和朋友為了不錯過回美國的飛機而使用輪椅協助的時候。」還有一名用戶分享類似影片並寫道：「生活小撇步：如果機場真的很擠而你不想排隊，裝傷然後要一台輪椅。」
真正需要服務者的權益受損
「登機橋耶穌」引起了其他旅客反感，尤其是真正的身障人士及支付額外費用以換取優先登機權的乘客。一名醫護人員卡舒巴（Ano Kashumba）日前在前往洛杉磯的航班上發現，登機時有約15人需要輪椅，但落地後只有5人需要，這讓卡舒巴語帶諷刺表示：「那邊的治癒效果真好！」
卡舒巴過去曾因真實的身障需求使用過輪椅服務，她能感覺到其他乘客因為登機等待時間變長而感到憤怒，但沒人站出來制止。「利用身障標籤來搶先一步，這對社會來說令人憂心。」
「神蹟航班」也惹惱了機組人員，他們常因延誤而必須加班，且往往沒有加班費。前加拿大航空空服員波特（Janae Porter）表示，曾多次因輪椅短缺導致機場作業積壓。她的同事在登機口四處奔走尋找輪椅，而她則必須向客戶解釋為何每四個航班就有一個延誤。
波特曾陪同一名真正需要輪椅的旅客等待了一個小時，只因為輪椅全被佔用了。波特說，她和同事別無選擇，只能拿「神蹟航班」開玩笑。他們甚至會玩一個遊戲，猜測目的地會有多少人「奇蹟康復」地走出機艙。「你只要看到是哪個機場，就知道那班飛機肯定會出問題。」
航空公司面臨兩難
國際航空運輸協會（IATA）指出，全球機場要求輪椅協助的請求正顯著增加。雖然部分航空公司譴責這種濫用行為，但加強取締風險極大。因為許多如自閉症或失智症等身障情況並非肉眼可見，若處理不當可能引發公關危機或法律糾紛。
