登歐洲議會演說今返抵國門 蕭美琴：我們走在正道上，就會獲得國際的認同與幫助
副總統蕭美琴應「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）的邀請，出席11月7日在歐洲議會舉行的布魯塞爾年會，他以「台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴」為題目發表演說。蕭美琴今天清晨返抵國門，她表示，台灣的國際處境都很困難，有很多不公平，很多的挫折。但相信台灣人民跟世界的公民一樣，都該有參與國際社會的機會。蕭美琴強調，孟子曰：「得道者多助」，台灣人那麼善良，那麼熱愛自由，那麼努力且願意為世界作出貢獻。「我們走在正道上，就會獲得國際更多的認同與幫助。」
蕭美琴表示，個人這次有幸代表台灣，在IPAC年會「台灣專題」場次中演講，向歐洲和來自各國國會議員、公民社會代表以及媒體朋友，分享台灣的民主故事，期待國際社會對台灣有更進一步的理解和支持。
蕭美琴說，對中政策跨國議會聯盟(IPAC)是一群與台灣共享自由、民主價值的全球各國國會及歐洲議會民選議員所組成跨國議會平台。長期以來，他們是台灣堅定的夥伴，以具體行動支持台灣，支持台灣的國際參與，強調台海和平與區域穩定的重要性，積極在國際社會為台灣發聲。
蕭美琴提到，在演講中，她以「台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴」為題目發表演說，當中我特別強調，台灣不僅是全球高科技製造及民主供應鏈的重要夥伴，更是負責任的國際成員。自由而強韌的台灣，對於全球和平、繁榮與民主的未來，都具有不可取代的價值。她也呼籲所有來自世界各地的夥伴，與台灣深化經貿與科技合作、強化社會韌性與安全對話，推動台灣的國際參與，攜手守護台海及區域的和平穩定。
蕭美琴感性表示，一直以來，台灣的國際處境都很困難，有很多不公平，很多的挫折，沒有一件事情是容易的。「但我們始終沒有退縮，因為我們相信台灣人民跟世界的公民一樣，都該有參與國際社會的機會。更因為有全體國人的努力與堅持，讓我們在不曾停止的艱難挑戰中，也要一步一步開創出屬於我們的道路。」
蕭美琴說，就像她在演講中所提到，孟子曰：「得道者多助」，台灣人那麼善良，那麼熱愛自由，那麼努力且願意為世界作出貢獻；我們走在正道上，就會獲得國際更多的認同與幫助。
蕭美琴指出，這一次，能夠在歐洲議會這樣的重要殿堂，向長期支持台灣的IPAC成員分享台灣的重要與責任，她感到相當榮幸與感動。「向世界傳遞台灣人民的聲音，始終是我們的責任，而讓世界能看到台灣的好，支持台灣，更是我們的使命。」
蕭美琴強調，「台灣不孤單，因為我們有愈來愈多理念相近的夥伴同行；而我們會繼續以自信、務實、堅定的步伐，向世界展現台灣的志氣、善意、和民主的力量。」
