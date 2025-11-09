登歐洲議會演說後返台 蕭美琴：持續向世界展現台灣的善意

副總統蕭美琴結束IPAC年度大會外交行程，今日返抵台灣。（圖／蕭美琴臉書）

副總統蕭美琴結束出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會外交行程，今（9）日返台。她表示，台灣在動盪的國際局勢中，是值得信賴的夥伴，不僅是全球高科技製造與民主供應鏈的重要成員，更是推動和平與繁榮的關鍵力量，未來將持續以務實的步伐，向世界展示台灣的志氣、善良與民主力量。

蕭美琴指出，此次以「台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴」為題發表演說，特別強調台灣不僅是全球高科技製造及民主供應鏈的重要夥伴，更是負責任的國際成員。自由而強韌的台灣，對於全球和平、繁榮與民主的未來，具有不可取代的價值。

她也呼籲，所有來自世界各地的夥伴應與台灣深化經貿與科技合作、強化社會韌性與安全對話，推動台灣的國際參與，共同守護台海及區域的和平穩定。她特別感謝IPAC團隊的誠摯邀請與各方協助，讓此次行程順利成行；同時也感謝歐洲議會及各國議員、媒體與公民代表在場邊熱情交流。

她進一步表示，特別感謝外交部長林佳龍率領的外交部團隊、駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉大使、駐英代表姚金祥大使及各外館處同仁，以及國安會與相關團隊的努力，讓整個訪程圓滿成功。台灣雖長期面臨艱難的國際處境與不公平對待，但始終未曾退縮，因為相信台灣人民與世界公民一樣，應享有參與國際社會的權利。

她引用孟子「得道者多助」的名言指出，台灣人民善良、熱愛自由且願意為世界作出貢獻，走在正道上，就會獲得更多國際認同與支持。能在歐洲議會這樣的重要殿堂向IPAC成員分享台灣的責任與價值，她深感榮幸，並強調台灣不孤單，將以自信、務實、堅定的步伐，向世界展現台灣的志氣、善意與民主力量。

