登歐洲議會演說「意義非凡」 蕭美琴9日清晨抵台將發表談話
[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴在台灣時間7日深夜無預警現身在歐洲舉辦的2025年度「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾峰會，以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」發表專題演說，這也是台灣現任副總統罕見地登上歐洲議會演說，意義非凡，引發國際高度關注。總統府今（8）日下午預告，蕭美琴將於明（9日）清晨抵台，並於桃園機場（第一航廈）發表返國談話。
總統府稍早發出通知，蕭美琴在外交部長林佳龍的陪同下訪歐，預訂於9日上午6時許搭機抵達桃園國際機場國賓門，外交部政務次長吳志中將前往接機，蕭美琴也將在國賓門，針對應邀赴歐洲出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會演講，簡短發表談話。
更多Newtalk新聞報導
台灣副總統在歐洲議會對IPAC致詞 范雲：國際對台支持來到新高度
蕭美琴突現身歐洲議會 ! 罕見以副總統身份在布魯塞爾演說 外媒：恐再激怒北京
其他人也在看
外交突破！ 蕭美琴登歐洲議會演說1／現身IPAC！ 蕭美琴：全球繁榮有賴強大自由的台灣
副總統蕭美琴7日驚喜現身歐洲議會，在比利時布魯塞爾主辦的IPAC峰會上，發表專題演說。她除了重申，台灣晶片對於全球科技供應鏈的重要性之外，也強調國際體系的完整性和全球繁榮，有賴一個強大而自由的台灣。鏡新聞 ・ 14 小時前
蕭美琴現身歐洲議會 發表演說 (圖)
2025年IPAC高峰會在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，副總統蕭美琴在峰會上發表演說。中央社記者吳柏緯布魯塞爾攝 114年11月8日中央社 ・ 19 小時前
台灣首以正式會員國參與！蕭美琴突現身歐議會發表演說 重申台海和平
副總統蕭美琴昨晚突然現身歐洲議會，應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」年度大會並發表演說。這是台灣首次以正式會員國身分參與，也是台灣現任副總統首度在外國國會發表演講。蕭美琴在致詞中提到中國對台灣的威脅，並台視新聞網 ・ 15 小時前
女童面前施暴！ 男持安全帽 怒砸鄰居鐵門 屋主：不敢回家
屏東潮州一名男子帶著女童，深夜突然怒氣衝天砸鄰居鐵門，女童當場嚇傻！住戶被嚇到不敢回家，就怕女童安全有疑慮。警方表示尚未接獲報案，但已主動了解情形並通報社政單位介入。住戶推測事件可能與停車問題有關，因雙方都有車輛進出，門口若有車停放會造成不便。男子在女童面前情緒失控的暴力行為，恐怕會在其心中留下難以抹滅的陰影！TVBS新聞網 ・ 14 小時前
鳳凰最快明晚變成「超級颱風」！菲氣象局曝強度達巔峰時間
今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預估，期將在週日（9日）增強為強颱，10日進到菲律賓北側陸地，隨後將北轉接近台灣。菲律賓氣象局（PAGASA）今（7）日預估，鳳凰颱風最快在明日晚間晚間就會發展成「超級颱風」（super typhoon），並在10日達到強度的巔峰狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風逼近！最快今增強為中颱 下週一至三影響最明顯
針對今年第26號颱風「鳳凰」最新動態，中央氣象署表示，目前「鳳凰」位於鵝鑾鼻東南方約2200公里的海面上，中心最大風速每秒30公尺。根據最新資料研判，鳳凰可能最快在今天增強為中度颱風；接近菲律賓呂宋島台視新聞網 ・ 1 天前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 8 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 18 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 13 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
HBM需求飆高引爆單潮？黃仁勳親點名「三大記憶體供應商」！被問價格回答曝玄機
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（8）日出席台積電運動會時，會後受訪時，不只大讚台積電，也特別感謝三大記憶體供應商，三星（...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
鳳凰颱風不排除「中南部登陸」！下週雨炸3天 降雨熱區一圖看
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風來勢洶洶，對此，氣象署指出，鳳凰最快今(7)晚增強為中颱，9日達巔峰以強颱之姿通過菲律賓後北轉，目前路徑往西修正，不排除從中南部登陸並穿越台灣，預計10日發海警、11日發陸警，因此10日到12日各地都需嚴防大雨或豪雨。 氣象署表示，目前鳳凰颱風位於距離台灣鵝鑾鼻東南方2000多公里海面上，最快今天入夜後增強為中度颱風，預計9日抵達菲律賓時增強為強烈颱風，暴風半徑還會再擴大，預估可到320公里；10日穿過菲律賓到南海，接近台灣海面時暴風半徑和強度將會減弱。 由於鳳凰颱風路徑往西修正，因此有機會從中南部登陸並穿越台灣，一通過台灣後可能就減弱為低氣壓，目前預估最快10日將發布海上警報，11日發布陸上警報。 9日開始迎風面地區降雨機會增加，晚上東北季風增強；10日受颱風外圍環流和東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北有廣泛且持續性的陣雨，且有大雨或局部豪雨機率，其他地區也有下雨機會，台東、恆春半島為大雨等級降雨；11日降雨範圍轉為北部、東半部、恆春半島、南部山區有陣雨，且有大雨或局部豪雨，其他地區也有降雨機會。 12日颱風路徑變數仍大，花東將有廣泛的陣雨和新頭殼 ・ 1 天前
張忠謀缺席台積電運動會 94歲的他抗癌靠「每天吃一片木瓜」
94歲的台積電創辦人張忠謀今天身體微恙，臨時缺席台積電運動會，讓人關心他的健康狀況。張忠謀養生有一套，包括生活規律、固定運動、飲食清淡，其中早餐必吃一片木瓜，不但改善他長年的胃病，同時也具有抗癌效果。中天新聞網 ・ 13 小時前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前