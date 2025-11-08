登歐洲議會演說「意義非凡」 蕭美琴9日清晨抵台將發表談話

副總統蕭美琴在IPAC峰會發表演說。 圖：翻攝IPAC X（前推特）

[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴在台灣時間7日深夜無預警現身在歐洲舉辦的2025年度「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾峰會，以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」發表專題演說，這也是台灣現任副總統罕見地登上歐洲議會演說，意義非凡，引發國際高度關注。總統府今（8）日下午預告，蕭美琴將於明（9日）清晨抵台，並於桃園機場（第一航廈）發表返國談話。

總統府稍早發出通知，蕭美琴在外交部長林佳龍的陪同下訪歐，預訂於9日上午6時許搭機抵達桃園國際機場國賓門，外交部政務次長吳志中將前往接機，蕭美琴也將在國賓門，針對應邀赴歐洲出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會演講，簡短發表談話。

