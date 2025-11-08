登歐洲議會演講創外交歷史！汪浩讚蕭美琴「戰貓出擊」：是台灣國際能見度的質變！
副總統蕭美琴今（8日）驚喜出席在歐洲議會舉辦的「對中政策跨國議會聯盟」峰會（IPAC），並上台針對台海和平安全為題演說，震驚國際與會人士、博得現場陣陣好評；此次也為我國首度如副總統此等層級的官員到訪歐洲議會，堪稱史無前例。牛津大學國際關係學博士汪浩稱讚，蕭美琴讓歐洲政壇與媒體直接見證台灣的民主魅力，當現場議員起立鼓掌、爭相合照的那刻，不只是外交成功象徵，同是台灣國際能見度的質變。
對於蕭美琴在IPAC驚喜現身，以「台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴」為題發表演說，汪浩表示，這不僅是台灣副總統首度在非邦交國國會公開演講，更是一場外交史上的突破時刻。
汪浩稱讚，從會前的高度保密到現場如雷的掌聲，蕭美琴以「溫柔而堅強」的形象征服歐洲議會，展現出「戰貓外交」的靈巧與力量。
汪浩說，蕭美琴演講時強調台灣是民主亞洲的典範，是全球供應鏈與國際秩序不可或缺的一環，並指出國際體系的完整與世界繁榮仰賴一個自由而強韌的台灣，明確把「台海和平」提升為「全球穩定」的核心議題。他分析，這種論述既對歐洲的安全感產生共鳴，也為台灣在國際社會建立道義與戰略的連結。
汪浩指出，更重要的是，蕭美琴讓歐洲政壇與媒體直接見證台灣的民主魅力，當現場議員起立鼓掌、爭相合照的那一刻，象徵的不只是外交成功，而是台灣國際能見度的質變；她不靠對抗，而以信任、勇氣與價值打動世界。
汪浩直言：「戰貓出擊，這次的歐洲行不只是驚喜，更是一場讓台灣被看見、被信賴的外交奇襲。」
(圖片來源：IPAC社群X)
