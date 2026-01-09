登海拔4千公尺錄外景！女星公開「血汗內幕」不忍了：真的是工作嗎？

記者蔡維歆／台北報導

林莎主持外景節目。(圖／中視提供)

林莎坦言接下主持棒的關鍵是因為阿公，「我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」為此林莎便毫不猶豫點頭答應，心想「這個節目我一定要接」。不只阿公，林莎說父親同樣忠實鐵粉。她回憶小時候每到節目播出時段，就會聽到客廳傳來熟悉的節目主題曲，「所以現在比較不像是『我去主持一個節目』，反而有種走進自家回憶的感覺。」

林莎穿著納西族服飾。 (圖／中視提供)

首次挑戰長時間的外景主持，林莎形容這是一個不斷「升級」的過程。她坦言，對體力來說是真正的考驗，「因為沒去過高原，會擔心能不能適應。」但她對每一次的拍攝都是全心全力投入。錄影過程讓她留下許多深刻印象，像是在四川第一站就遇上麻辣火鍋與特色燒烤，「邊錄影邊吃，內心一直想，這真的是工作嗎？還是老天爺的獎勵？」

而《大陸尋奇》外景主持與過往最大的不同，則是「山真的很高」，一邊擔心高山症，一邊還得顧及畫面和節奏，體力與腳力都不能掉線，最後她都一一克服，甚至拍攝海拔已突破四千公尺，連自己都感到驚訝。即使每天早出晚歸、一直步行，她卻沒有不適應的地方，「可能也因為太專心在看風景」。

