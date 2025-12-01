登聖稜線極限挑戰！八弟誤喝乾燥劑狂嘔吐 雷艾美痛苦到失控怒吼

阿傑（左起）、雷艾美、八弟、Max出席首映會。林煒凱攝

節目《上山吧！台灣隊》今（1日）舉辦首映會，所有拍攝者雷艾美、蕭志瑋（八弟）、黃仕傑（阿傑）、楊盛堯（MAX）、陳彥博、郭泓志、文姿云、吳佳穎、蕭俊文、登山顧問雪羊等都出席，這次他們跨越歐、亞、非三大洲，挑戰身體極限，承受巨大心理壓力，一向好脾氣的雷艾美都忍不住失控，對阿傑大吼：「不要兇！不是一個人爬上去就好！」

節目《上山吧！台灣隊》今（1日）舉辦首映會。林煒凱攝

楊盛堯珍奶攻頂夢差點破滅 乾燥劑鬧劇害八弟吐到崩潰

楊盛堯的夢想就是讓台灣珍奶「成功攻頂」，但在海拔五千公尺時因體力透支、邊走邊哭，八弟一邊安慰他、楊盛堯一邊教八弟怎麼煮珍奶，兩人淚中帶笑，八弟更鼓勵他：「沒有人可以取代你做的珍奶的味道。」然而兩人也因為珍奶鬧翻，楊盛堯在非洲時脫線，不小心把乾燥劑倒入保溫瓶，讓八弟當場狂吐，氣到三天不和楊盛堯說話，「你是廚師耶，怎麼會做這種事？我差點死在乾燥劑！」

一行人接受採訪。林煒凱攝

郭泓志懸崖行軟腳卻不敢說 被爆深山找「網咖」報平安

郭泓志這次雖未參加非洲行程，但光是聖稜線就已經「軟腳」，他說行走在懸崖邊的時候腦中全是家人，但看到其他成員穩定前行，他反而不好意思說出口自己的恐懼，直到後來聊天，他才發現：「原來大家都一樣害怕。」愛家的他還被爆料，在山上到處找「網咖」，就是想隨時和家人視訊報平安，他本來以為這趟旅程有廚師楊盛堯在，可以一路吃吃喝喝，沒想到最後什麼也沒有，讓他大受打擊。

雷艾美在這次旅程中成為照顧人的角色。林煒凱攝

雷艾美成隊伍「大姊姊」 高山症痛到不行仍咬牙前行

雷艾美笑說，以前自己是隊伍裡最愛哭的那一位，如今卻變成照顧弟妹的「姊姊」。文姿云怕冷、手都發白發紫時，她把自己的保暖手套借給對方，教她怎麼穿、暖暖包怎麼貼，「我把害怕放在心裡，因為弟弟妹妹需要的是穩定。」由於高海拔環境變化劇烈，她曾因高山症痛苦難耐，但仍堅持信念：「只要我還活著，我就會登頂！」全隊在山上哭成一片，既是痛苦也是突破的瞬間。

節目將於12月4日（週四）晚間10點在三立都會台首播。林煒凱攝

節目將於12月4日（週四）晚間10點在三立都會台首播，同日晚間11點同步上架於台灣大哥大MyVideo與中華電信HamiVideo雙平台。隔日12月5日（週五）晚間10點可於華視頻道收看，12月7日（週日）晚間8點則在《上山下海過一夜》YouTube頻道推出，陸續也將在馬來西亞、新加坡等地播出。



