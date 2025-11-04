登記入帳要雙證件？普發現金前財政部急列「4網址」 領1萬認好gov.tw還不夠

全民普發1萬元現金即將在明（5）日正式啟動發放作業，身分證尾數為0、1的民眾，可於明日8時時起到普發現金官網「https://10000.gov.tw」進行登記，「政府大紅包」最快預估在12日陸續入帳。普發前夕，財政部今發布新聞稿提醒，經過即時監控機制，共發現4個偽冒財政部網址，提醒民眾認明政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」，避免個資被竊或遭遇詐騙。

普發現金1萬元共有ATM領現、登記入帳、直接入帳、郵局領現、以及造冊發放等5種方式，其中登記入帳、直接入帳及造冊發放作業料將最快，預估12日就能入帳。在登記入帳方面，為緩解人潮，採取身分證字號或居留證號尾數分流，自11月5日起連續5天開放2組尾數的民眾登記，5日可登記尾數為0、1；6日為2、3；7日為4、5；8日為6、7；9日為8、9。11月10日則開放所有人登記，13日起開放修改資料，登記系統開放至2026年4月30日止。

至於選擇登記入帳的民眾，自明日上午8時起要在「普發現金官網」填寫身分證字號或居留證、健保卡號及要入帳的金融機構帳號，完成登記後，屆時1萬元將直接匯入指定帳戶，登記系統開放至2026年4月30日止。數位發展部（數發部）近日說明，普發現金主政為財政部，現金提領則由銀行主管機關金管會跟郵局主管機關交通部負責；軟體系統的建置由數發部負責；防詐部分由內政部跟數發部負責，提醒民眾慎防詐騙，一切領取作業都會在官網進行。

此外，行政院日前已成立「普發現金打詐小組」，將每日進行網路巡查。財政部今則發布新聞稿提醒，10月31日晚間及11月2日上午透過「即時監控機制」共發現4個偽冒財政部網址（twmof.xyz、cgbs.shop、twmof.info及cgsss.info），立即依詐欺犯罪危害防制條例第42條規定，責令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取之處置，並轉知網路服務業者啟動該網址無法瀏覽措施，以防止民眾誤點受騙。

財政部特別提醒，政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」，gov前面一定是「.」，不會加上數字或英文，此外政府不會發電子郵件或簡訊提醒獲通知領錢、登記，不會去電要求道ATM或網銀操作轉帳。財政部也說，為防範普發現金詐騙，已與數發部及財金公司組成防詐騙專案小組，24小時即時監控偵測相似偽冒網址或LOGO，若發現偽冒網站情事，會立即啟動必要防護措施，防止民眾受騙，保障民眾權益。

