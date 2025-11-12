登記初選角逐提名 陳亭妃：準備好成為台南400年來首位女市長

民進黨立委陳亭妃留守台南坐鎮防颱，由辦公室主任代為領表登記，宣布參與台南市長初選。（圖／黃耀徵攝）

因應鳳凰颱風來襲，留守台南坐鎮防颱的民進黨立委陳亭妃，今（12）日由辦公室主任代為領表登記，正式宣布參與台南市長初選。她表示，從政27年來始終深耕基層，最了解台南需要什麼、人民期待什麼。這次要以「行動政府」為核心理念，讓政府動起來、讓人民感受到溫暖與力量，重現台南的光榮與自信，並立志成為台南400年來首位女性市長。

陳亭妃表示，未來有信心把台南打造成「行動政府」，讓政府動起來、讓人民感受到溫暖與力量，重現台南的光榮與自信。她指出，2022年藍白尚未合作，民進黨在台南僅以4萬多票險勝；2026年藍白若全面聯手，氣勢更強，唯有最強的母雞才能帶領勝選，她要用行動證明自己就是那個人。

她強調，2026年台南選戰勝敗關係到2028年中央執政的穩定，台南必須大勝，才能讓民進黨有力量拓展版圖、守護台灣。她並提到，國際對女性領導力的期待日增，日本首位女首相高市早苗上任後支持度高達82%，展現女性領導的堅定與溫度。台南400年來從未出現女性市長，這次她要以行動證明，女性的力量能讓城市更有效率、更有感情、更具行動力。

陳亭妃指出，27年來，她從未離開基層，清楚知道台南需要什麼，也瞭解人民期待什麼。颱風襲台，她守在台南；挑戰來，她衝在前面；這是她的責任，也是她的信念；她會成為最強母雞，帶領最強小雞，用行動贏得2026，穩住2028，讓台南繼續榮耀前行、大步向前。

