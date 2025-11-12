登記參選！陳亭妃：用行動證明我是最強母雞

▲陳亭妃表示，她要用行動證明，「我就是那個最強的母雞」。（圖／陳亭妃辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨台南市長初選白熱化，黨部自10日起至14日開放初選區領表登記，由於鳳凰颱風來襲，台南今（12）日宣布停止上班課，民進黨立委陳亭妃上午也由辦公室主任代為前往民進黨中央黨部，正式完成2026年台南市長初選登記。對此，陳亭妃強調，市民的一切永遠是最重要的，颱風來襲，她就要固守台南、守護台南，這是她對台南的承諾，而她也要用行動證明，「我就是那個最強的母雞」。

迎戰2026大選，民進黨台南市、高雄市及嘉義縣等3個縣市首長提名初選，10日至14日領表登記，明年1月12日至17日進行初選民調。綠營台南市長初選方面，繼對手林俊憲登記後，陳亭妃原定今天上午登記，不過，台南市昨天宣布停止上班上課，陳最後由辦公室代為前往黨部登記初選。

陳亭妃表示，一大早7點就前往七股、將軍、北門、學甲等沿海地區瞭解狀況，因為丹娜絲的重創這些地方已經變的很脆弱，目前各種的防颱措施是否到位，能否承受鳳凰颱風風勢、雨勢的襲擊，她要再一次確認，雖然鳳凰颱風轉為輕颱，但是台南人都還在丹娜絲颱風的陰影中，只要聽到由南部直撲，都心有餘悸。

陳亭妃進一步指出，今天因爲鳳凰颱風，台南已宣布停班課，所以必須固守台南，因此沒有辦法親自到中央黨部登記，已經委由辦公室主任完成台南市長初選登記，但她絕對有信心要將台南打造成「行動政府」，除了讓政府動起來、也要讓人民感受到溫暖與力量，「因為我們要讓台南的光榮與自信重現」。

面對2026年藍白合的挑戰，陳亭妃直言，2022年藍白尚未合作，台南市長選舉民進黨就只贏四萬多票，2026年藍白完全聯手，氣勢更強，如果沒有最強的母雞，怎麼對抗藍白合？她要用行動證明，「我就是那個最強的母雞」。

陳亭妃強調，2026年台南的勝敗，將決定2028年中央能否穩定執政，「如果連台南都要讓主席賴清德擔心，那我們怎麼有力量去贏得其他縣市、擴展民進黨執政的版圖？」所以台南一定要大贏，這不只是選舉，而是守護民進黨、守護台灣的行動戰。

陳亭妃提到，國際間對女性領導力的期待正不斷升高，日本首位女首相高市早苗上任後，支持度高達82%，展現女性領導的堅定與溫度，「台南400年來從未有過女性市長，這次我要用行動證明，女性的力量可以讓台南更有效率、更有感情、更有溫度、更有行動力」。

陳亭妃說，她的服務從沒有休息，腳步也從沒有停下，她知道台南需要什麼，也知道人民期待什麼；她強調，「颱風來，我守在台南；挑戰來，我衝在前面，這是我的責任，也是我的信念，我會成為最強母雞，帶領最強小雞，用行動贏得2026，穩住2028，讓台南繼續榮耀前行、大步向前」。

▲陳亭妃辦公室上午前往黨中央登記參選。（圖／陳亭妃辦公室提供）

