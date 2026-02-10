登記截止日宣布退黨 紀政姪子怒轟：無派系被排除在外

民進黨台北市議員初選登記最後1天，上屆參與民進黨內初選落敗的士林區後港里長、前奧運田徑運動員紀政姪子紀建漢，在臉書發布「退黨聲明」並無黨參選迎戰。（摘自紀建漢臉書／張珈瑄台北傳真）

紀建漢表示，「今天不是來領表登記，我是來『退黨』」。（摘自紀建漢臉書／張珈瑄台北傳真）

紀建漢曾任士林區後港里第12、13、14屆里長，近期出席士林區餐敘發送的競選小物衛生紙上，還印有民進黨黨徽。（張珈瑄攝）

九合一選舉明年底登場，今天為民進黨台北市議員初選登記最後1天，上屆參與民進黨內初選落敗的士林區後港里長、前奧運田徑運動員紀政姪子紀建漢，在臉書發布「退黨聲明」並無黨參選迎戰。 他表示， 入黨近25年、掛黨任職12年里長，但對黨而言，沒有派系，新人參選就是沒有被認同，他與弟弟紀建安皆因為些微差距而在民進黨電話民調出局；昨日現任議員以「聯合登記，跨派系合作」的方式表態，證明無派系的他被排除在外。

紀建漢曾任士林區後港里第12、13、14屆里長，近期出席士林區餐敘發送的競選小物衛生紙上，還印有民進黨黨徽，昨天跑行程時也身著印有民進黨黨徽的背心。

廣告 廣告

紀建漢表示，「今天不是來領表登記，我是來『退黨』」，民國107年，黨內電話民調，現任議員全數通過，紀建安與第6名以0.0003差距出局；111年電話民調，現任議員全數通過，他以0.006的差距未能通過，曾經因為「些微」的差距，所以他們再拼一次，結果「0.006」的差距，讓他對支持的民眾食言，沒機會把服務做大。

紀建漢說，昨日現任議員以「聯合登記，跨派系合作」的方式表態，再次證明，無派系的他，是被排除在外的，今日他也向黨表態，曾經這些議員是新人時，「試問我們沒有相挺你們嗎？大大小小的選舉，動員時刻，我們沒有出力嗎？」

紀建漢直言，90年3月30日加入民進黨，認同民進黨，不論政黨如何輪替，他對黨的支持沒有改變，但現在他明白了，入黨近25年，掛黨任職12年的里長，原來對黨而言，沒有派系，新人參選就是沒有被認同，「原來，這就是我一直追隨的民主進步黨」。

紀建漢說，明白選舉的現實，現任的議員擁有的資源是他沒有的，但他不爭；現任議員有的人脈，也是他望塵莫及的，地方服務這12年，他從基礎做起，瞭解遇到處理事情的瓶頸，只是希望可以有機會可以做更多，「所以，我勤跑，因為我沒有響亮的知名度；我努力，因為我背後沒有強大的派系」。

紀建漢表示，姑姑紀政給他的9個字，「用真心，講真話，做真事」，他現在要說，他用真心服務，不分黨派，他講真話，不願因為這0.006的差距推翻努力，無需去參與「聯合方式」的民調，能做真事，但選舉的勝負，讓選民來定，這次也許他該放手一搏，即使背水一戰，也想為自己、為相信他、支持他的人奮力一戰，於今日宣布退出民主進步黨，無黨參選，迎戰。

【看原文連結】