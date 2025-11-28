登記結婚啥都沒帶 藍心湄虧新人兩個阿呆
邱澤與許瑋甯結婚近4年，28日晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，400名賓客齊聚，半個演藝圈都來了，包括藍心湄、陶晶瑩、陳美鳳、賈永婕、張清芳、陳意涵、關穎、林心如、霍建華、王陽明、蔡詩芸、曾之喬、春風、李沐、張軒睿等眾多星友出席。
擔任證婚人的藍心湄笑談當年被邱澤「神祕召喚」到戶政事務所的往事，當時邱澤突然要她「一起出門」，還問要不要穿正式服裝，直到透露目的地是戶政事務所，她才知道他要登記結婚，結果新人緊張得什麼都沒帶，笑說：「這兩個真的很阿呆！」幸好櫃台認出2人，讓簽名、蓋手印即可。
藍心湄也提到當初鼓勵小兩口追愛時，就覺得他們「前世是情人」，她形容2人個性相似、都很「嗆」，但婚後相處愈加成熟，不忘分享婚姻祕訣：「不管是不是你的錯，男生先道歉就對了。」最後祝福小倆口相親相愛，並透露自己包了6萬6紅包。
曾與邱澤傳出「母子戀」的陳美鳳也到場，笑稱當年的緋聞，她和邱澤媽媽都覺得好笑，她盛讚邱澤長輩緣佳，兩家媽媽見面都相談甚歡，並笑說2人基因這麼好，「能生就多生一點」。
張清芳稱讚許瑋甯孝順又貼心，也催生第二胎，「2個剛剛好。」陶晶瑩則分享，常與夫妻兩聚餐，他們雖低調但互動自然，「吃飯時都一個坐12點、一個坐6點」，也不忘祝福「早生貴女」。
