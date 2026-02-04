登記議員初選苦等不到王世堅同台 高嘉瑜追喊：堅哥勒？

高嘉瑜說，私下跟王世堅也有很多互動。(記者甘孟霖攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕民進黨台北市議員今(4日)開始領表登記參選，一早10點立委王世堅陪同中山大同擬參選人賴俊翰、松山信義擬參選人呂瀅瀅以及大安文山擬參選人陳聖文領表登記。前綠委高嘉瑜也在10點半登記，她還特地等王世堅要同台，不過就在高登記的空擋，王世堅稱有會議要開而快步離去。

王世堅今陪同登記後受訪說，很意外高嘉瑜會回鍋選議員，「她大概來登記選市長的吧」？王說，很推薦高嘉瑜擔任母雞，不管在地方服務、問政上表現都很好，學養俱佳、才貌雙全，「如果是登記市長我就陪她」。

他也說，有機會會當面勸諫高嘉瑜，過去高的選舉方式打破傳統，就像隻「快樂小鳥」到處飛、唱歌、覓食，這樣的選法他認為可以打破窠臼，應該參選市長才對。他也說，高嘉瑜是個很識大體的人，相信黨部如果在這區需要聯合競選，高也會配合。

王世堅受訪同時，高嘉瑜也來到黨部登記，高一度要等王世堅一起同台，在樓梯口守候約5分鐘卻等無王世堅下樓，只好先進行登記作業；想不到王世堅就在這時下樓，王團隊並稱王有會議要開，搭乘電梯快速離去；高嘉瑜登記過後，還追出來喊：「堅哥勒？」

高嘉瑜說，本來不知道王世堅今天要來，而王世堅一直以來都是民進黨的「公共財」，今天沒有打到招呼有點可惜，不過兩人私下也都會有互動；而她也很推薦王世堅有機會能參選台北市長，王在台北市是人氣王、扶龍王，相信這次在每個選區都會成為大家吉祥物。

高嘉瑜在樓梯口等王世堅。(記者甘孟霖攝)

王世堅今陪同多位擬參選人登記。(記者甘孟霖攝)

