登記選總召挑戰柯建銘 蔡其昌強調沒有派系問題

民進黨立院黨團改組在即！立法院前副院長蔡其昌前一天才曬出照片，表示已經登記挑戰現任總召柯建銘，備受關注，是否賴總統有勸進，蔡其昌今天受訪回應，他和柯建銘感情也不錯，沒有所謂派系問題，黨團本來每年都會有幹部意願調查表，交了之後大家就協調，未來不管誰當總召，這都是必要作為。

蔡其昌才剛登記挑戰黨團總召，隔一天黨團大會，就和現任總召柯建銘碰個正著，兩人還拍拍肩給對方鼓勵。不過外界關注，是否是總統賴清德勸進角逐。

立委（民）蔡其昌：「沒有叫勸進啦，就是黨內很多的前輩，都很多的鼓勵，很多的期許，黨內的同事也希望，我能夠多一點承擔，總統有一次很偶然的機會，他也跟我表示說，希望在立法院要多多幫忙。」

民進黨團總召柯建銘：「（有賴系跟非賴系對決），（有這樣的事情嗎），謝謝。」

柯建銘出現挑戰者沒多做回應，前一天說還早不要急，兩人資歷比一比。現年74歲的柯建銘從國會全面改選時，開始擔任立委、資深深厚，第五屆就擔任總召，對上「萬年總召」的蔡其昌也有五屆立委資歷，曾擔任立法院副院長，後來接任中華職棒會長、坐擁高人氣。

民進黨團柯建銘、蔡其昌上演黨團總召之爭。（圖／民視新聞）

立委（民）吳思瑤：「柯建銘總召，是國會的百科全書，那蔡其昌副院長，過去八年副院長的資歷，尤其他的身段柔軟，他對於議事的嫻熟，這是好事，因為這就是民進黨內的良性競爭。





立委（民）蔡易餘：「當過副院長，所以大家也知道，他的這個協調鼎鼐的能力，也是夠的，而且相對於柯總召，蔡其昌又更有這個柔軟的態度，不要叫我們大家要投票，看可以大家溝通好，（英系）我們六個會做出一致的決定。」

蔡其昌立委資歷深，曾任立法院副院長。（圖／民視新聞）

蔡其昌身段柔軟，獲高評價，不過柯建銘堪稱國會百科全書、運籌帷幄，勢均力敵，盤點目前黨團51席各派系，外界評估若要投票，泛新系、民主活水加總蔡其昌有望勝出，英系態度外界也矚目！





立委（民）王世堅：「因為柯建銘總召，做這麼久了，為什麼我們一直希望說，他能夠交棒，黨團應該與時俱進，正是時候，因為你剛好退在最高點的時候，大家都很尊敬你的時候。

過去多次槓上柯建銘的王世堅，再勸知所進退，民進黨團誰登總召大位，協調不成2/24正式投票、結果將揭曉。

