"登記選總召"挑戰柯建銘 蔡其昌:總統勉勵"在立院多幫忙"

民進黨立院黨團改組在即！立法院前副院長蔡其昌前一天才曬出照片，宣布登記選總召，挑戰現任柯建銘，外界關注是否有賴總統勸進，蔡其昌受訪回應，賴總統曾鼓勵多幫忙，但黨內前輩有很多期許，他和柯建銘感情也不錯，強調沒有所謂派系問題。

蔡其昌週四才宣布登記角逐黨團總召，隔一天進立法院，就和現任柯建銘碰個正著。

兩人彼此拍拍背、摟腰，互動熱絡，不過蔡其昌新系出身，外界聯想是否有賴總統勸進挑戰。

登記選總召挑戰柯建銘 蔡其昌說總統勉勵「這件事」

立法院前副院長蔡其昌宣布登記選總召。（圖／民視新聞）立委（民）蔡其昌：「黨內的同志，也希望我能夠多一點承擔，那總統也有一次很偶然的機會，他也跟我表示說，希望在立法院要多多幫忙，（是跟非賴系的對決嗎），沒有這個問題啦，我跟柯總召感情也不錯啊。」

民進黨團總召柯建銘：「（有賴系跟非賴系對決），（有這樣的事情嗎），謝謝。」

兩人都是老資歷，74歲的柯建銘，從國會全面改選時開始擔任立委，第五屆就授命擔任黨團總召至今，堪稱「萬年總召」。而現年56歲的蔡其昌，任五屆立委，曾擔任立法院副院長，接掌中華職棒後，「蔡會長」聲勢如日中天。如果最終協調不成得投票，端看派系，新系加上民主活水，蔡其昌有望勝出，但六名英系立委態度也很關鍵。

登記選總召挑戰柯建銘 蔡其昌說總統勉勵「這件事」

民進黨團上演總召之爭，柯建銘、蔡其昌兩人資歷深厚。（圖／民視新聞）立委（民）王世堅：「柯總召能夠交棒，正是時候，因為你剛好退在最高點的時候，大家都很尊敬你的時候，所以如果蔡其昌能夠確定登記，我相信蔡其昌是會勝出，（委員也支持他嗎），我支持他我舉雙手。」

立委（民）吳思瑤：「兩位論資歷論輩分論能力，都是thebest，能夠選擇出thebestofthebest，這是民進黨團我們的幸福。」

蔡其昌出線機率不低，柯建銘面臨總召路上最大挑戰，不過藍白聯手、國會僵局，綠營似乎也有不得不改組的壓力。

