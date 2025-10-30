登記10天超閃！Lulu甜誇老公脾氣好 陳漢典突喊：2月可能看到孕婦上台

李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版即將登場，30日舉辦彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率領郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員一同出席。全場焦點莫過於剛登記結婚的新婚夫妻Lulu及陳漢典，導演更透露早在排戲時，就看出兩人不對勁。

李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版30日舉辦彩排記者會。（圖／記者 楊進明 攝）

Lulu在10月20日和陳漢典完成結婚登記，正式升格陳太太，兩人今日是登記後首度公開露面，現場洋溢滿滿粉紅泡泡。導演許栢昂笑說，在排戲的時候就發現這兩人好像私下有火花，由於Lulu和陳漢典在戲裡飾演一對舊情人，有爭吵的戲碼，「但Lulu怎麼排戲都沒辦法對漢典說重話，異常溫柔。」陳漢典則是排練時都不太理戲中的正牌女友，讓導演直呼：「太明顯！」

陳漢典與Lulu日前前往戶政事務所完成結婚登記手續。（圖／天地合娛樂&民間友人提供）

許栢昂透露，後來他趁著私下詢問兩人說：「你們是有交往過？還是你們在一起？還是你們分開了？」不過當時Lulu和陳漢典連忙否認：「沒有沒有！」讓許栢昂笑說：「他們就迫於壓力，只好去結婚。」

至於外界相當關心Lulu的肚皮動靜，她笑喊：「我是沒懷孕的！目前沒這個計畫。」再次澄清。不過一旁的老公陳漢典不改幽默個性搞笑說：「現在是台北場，明年2月還有台中場，到時候可能會看到孕婦登場喔！」逗樂全場。

陳漢典與Lulu婚後甜滋滋。（圖／記者 楊進明 攝）

Lulu談起婚後生活，臉上洋溢滿滿幸福，笑說登記後才有戀愛感覺，誇讚老公脾氣很好，平時幾乎吵不太起來，好好溝通完就沒事了，還透露兩人以前很少單獨一起出去逛街，現在非常自然。陳漢典也不忘放閃老婆說：「我就是個外貌協會，我就是貪圖她的美色！」

