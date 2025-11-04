登載不實 豬農父子遭羈押禁見

台中地檢署3日再約談陳姓豬農父子、陳姓及蘇姓化製車司機，訊後認豬農父子2人涉犯業務登載不實文書等罪嫌重大，4日凌晨向法院聲押禁見獲准。圖為陳姓豬農兒子10月27日遭中檢約談。（本報資料照片）

台中市梧棲陳姓豬農父子的養豬場爆發非洲豬瘟，該場死亡豬隻送化製的三聯單數據遭塗改，台中地檢署3日約談陳姓豬農父子、台中市養豬協會陳姓及蘇姓化製車司機，並赴4處地點搜索。檢方訊後認豬農父子2人涉犯業務登載不實文書等罪嫌重大，4日凌晨向法院聲押禁見獲准，陳姓及蘇姓司機諭知請回。

中檢3日約談、搜索高度保密，直到昨天凌晨1時許聲押獲准後才發布新聞稿，不少人認為短期內極可能有進一步偵辦動作。國民黨立委王鴻薇則示警，司法掌握在民進黨手上，且政治性辦案早非首次出現，接下來可能會直接對付台中市官員。

該案例場死亡豬隻從最初陳姓豬農口述117頭，台中市農業局依化製監測系統及化製場三聯單比對，修正為78頭，卻爆出10月12日甲聯（化製場收執聯）中豬3頭、乙聯（雲林縣動植物防疫所收執聯）中豬卻有5頭的2頭落差。

中檢為釐清案情，3日由5名檢察官指揮台中市調查處、保七總隊及警方等單位，搜索陳姓父子住家及相關人住處共4處，約談陳姓父子及養豬協會陳姓、蘇姓司機等4人到案。

檢方訊後認為，陳姓父子共同涉犯《刑法》行使業務登載不實文書等罪罪嫌重大，有事實足認為有湮滅、偽造證據及勾串共犯或證人之虞，4日凌晨檢方向法院聲押禁見獲准，陳姓、蘇姓司機2人訊後請回。

昨天中央災害應變中心記者會，農業部說明，當事養豬場業者自述，去梧棲清潔隊載運廚餘都是駕駛「車牌為V開頭的車牌」，而有時C養豬場也會來梧棲清潔隊載運廚餘，在10月10日豬隻死亡後，自家養豬場多出的廚餘，也會分讓給C養豬場使用。

取得業者自述後，農業部也進一步調查梧棲清潔隊，並發現10月9日至20日的出入口監視影像，有拍到除了車牌為V開頭的廚餘車出入外，還有另一輛車牌開頭為A的廚餘車來載運廚餘，而在透過警方追查後發現，該A車牌廚餘車，的確就是C養豬場所有，而依據規定，清潔隊廚餘僅得標養豬場可使用，進行分讓將會依《廢清法》究責。

台中市副市長鄭照新昨也表示，C豬場車輛曾到梧棲清潔隊載運廚餘，但簽收時卻以案例場名義收取，目前檢調調查中。