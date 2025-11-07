登那斯達克股價慘崩 奧丁丁幕僚長：上市鎖定期解除後挑戰才開始

幕僚長鍾定安坦言，上市6個月解除期後，挑戰才開始！

號稱亞洲首家在美國那斯達克上市的金融科技公司，奧丁丁集團以代號OWLS（OBOOK Holdings）在10月16日掛牌上市一周，股價從最高點90美元，慘崩近九成，因上市以來股價連跌也成為幣圈與新創圈熱議話題。身為幕僚長的鍾定安接受本刊專訪時解釋，為何走「特殊目的收購公司」（Special Purpose Acquisition Company）上市之路，同時她也坦承，在股票「鎖定期解除（Locking out）6個月後，奧丁丁真正挑戰才開始。」

奧丁丁第一天因股價連續波動引發數次熔斷機制，從掛盤當日最高點90美元起算到22日收盤，跌幅達88%，從當日開盤價68美元計算，跌幅也逾84%。22日美股盤後交易期間，股價仍小幅回落到10美元左右，上市以來股價連跌也成為幣圈與新創圈熱議話題。

儘管奧丁丁執行長王俊凱在自己臉書澄清，公司採直接上市方式（Direct Listing），就是讓既有股東股票可自由交易，股價波動本來就會較大，因為沒有承銷商設定「穩定價格區間」，價格完全由市場供需決定。股價波動是制度特性，股價波動是制度特性，不是公司問題。而公司所有財務資訊、投資人資訊也公開在提報SEC文件中。依然指不住質疑聲浪。

上週六才從美國回來的幕僚長鍾定安，旋即能夠眺望輝達北士科海外總部的商辦大樓接受本刊獨家專訪，針對直接上市質疑，她表示，「當時評估採直接上市成本也不低，取得各州執照，找會計師、律師、券商等相關成本超過5億元。」

她進一步解釋沒有採訪IPO方式，花費時間較長，曠日廢時；另一種SPAC 是「特殊目的收購公司」（Special Purpose Acquisition Company）雖加速上市速度但審查相對寬鬆，「直接上市得以展現營運透明度以及永續經營決心，」但她也坦承，「上市鎖定期解除（Locking out）6個月後，真正挑戰才開始。所有公司面對資本市場都要面臨市場挑戰！」

就今年以來，穩定幣業務量占公司營運二分之一，是趨勢但也存在風險，特別是資訊安全問題。「透過SumSub、Stellear等金融科技機構策略合作，強化整合，達到無縫追蹤反洗錢目的。」目前客戶主要來自美國Fitech公司、銀行和美國錢包支付商等，「上市後，業務詢問量月比成長約4成，」她表示。

不過挑戰不小。一位創投界人士直言，「要有主權國家介入的幣權，才具有效益；發行又是另外一回事。」因此，獲利來源也是一道課題；如何解？挑戰著辦創人王俊凱與經營團隊的大智慧。

