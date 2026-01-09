登錄破20億！台北全民「有購嗨」抽台積電股票

響應中央普發現金政策，北市推出「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動，民眾於台北市店家單筆消費滿200元登錄發票即可獲得抽獎序號。（北市商業處提供／張珈瑄台北傳真）

台北市旅遊與消費熱度持續攀升，北市府推出「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動，自開跑以來獲民眾熱烈響應，累積發票登錄金額已正式突破20億元。北市商業處表示，隨著近期台股表現持續走高，整體消費者信心穩定提升，帶動休閒型消費持續成長，也為新年度經濟發展揭開亮眼序幕。為回饋民眾對於消費抽獎活動的熱情參與，活動於7日抽出達標加碼抽第2組「美國雙人來回機票」，隨著活動熱度延燒，登錄金額也加快，第3組幸運兒可預期將更快誕生。

商業處指出，即將到來的月月抽以「年終犒賞抽」為主題，把握在15日前的消費機會，將一年來的努力化為對自己的最佳回饋，只要完成發票登錄，即可參加抽獎，再多1次機會將不斷增值的台積電股票納入囊中。

商業處說，活動同時準備多項貼近日常與休閒享受的好禮，包含OSIM 腿部按摩機、水美溫泉會館雙人住宿券及北市精品咖啡金杯獎禮盒等豐富好禮，從放鬆身心、提升生活質感到實質回饋一次到位，讓看似平凡的消費發票，成為年終犒賞自己、迎向新一年的重要起點。

商業處強調，「來台北有購嗨 消費歡樂抽」不只是一場抽獎活動，而是讓消費與城市願景同步前進的推進器，每一筆完成登錄的消費，都是讓經濟動能持續向前滾動、讓下一個夢想更快實現的一大步，邀請民眾新年第一站體驗就從台北開始，在盡情吃喝玩樂享受生活之餘，也能讓消費成為通往翻轉人生的起點。

