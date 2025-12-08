登陸紐約的蜜雪冰城 憑什麼讓門店數超過麥當勞
以霜淇淋和飲品聞名的蜜雪冰城（Mixue Ice Cream & Tea），目前在全世界擁有多達5萬3千間分店，超越麥當勞的4萬3500間，今年更進軍美國市場，首間門市將落腳紐約堅尼路。蜜雪冰城在全球的快速擴張反映了其強大的供應鏈、藉加盟模式壯大及病毒式行銷，也體現創辦人張紅超一開始決定以15分價格的冰淇淋贏得精打細算消費者的心的魄力。
財星雜誌（Fortune）報導，1997年當時還是大學生的張紅超向祖母借了點錢，在河南開了一個小刨冰攤；30年後，張紅超和目前擔任蜜雪集團首席執行官的弟弟張紅甫兩人個別身價達82億元。蜜雪冰城今年3月正式在港交所掛牌上市，募資總額約4.5億元，是香港今年上半年第五大上市案，超額認購超過5千倍。
蜜雪冰城的店面醒目好認，發光的標誌和大紅的店面在香港的主要購物區裡很是吸睛，而店內菜單上的價格一樣吸睛，一杯珍珠奶茶2.06元、霜淇淋一支64分，比麥當勞蛋捲冰淇淋的1.09元還便宜。
蜜雪冰城近年來的確累積大量財富，今年上半年營收達到20億元，比去年同期多了40%，淨利潤達3.7億元，雖然和麥當勞今年第一季的淨利潤19億元相比微不足道，但比前一年多了44%。
蜜雪冰城隨著不斷擴張也面臨原物料短缺的困境，使得張紅超開始直接向農民和生產者購買原料，2012年成立中央工廠，之後接續設立倉儲物流中心和冷鏈物流，可以向分店配送新鮮草莓和芒果丁等原料，降低中間人成本，幫助蜜雪冰城維持低價和產品新鮮度。
原料製造商和供應商間的緊密合作，讓蜜雪冰城擁有競爭者難以複製的成本優勢。向加盟商銷售設備和原料的加盟模式也為集團帶來了豐厚利潤。同時販售甜點和飲品讓蜜雪冰城和只賣飲品的競爭者與眾不同，歐睿國際（Euromonitor International）亞太食品觀察經理法齊拉（Emil Fazira）說，甜點是亞太地區和東南亞成長最快的產品類別之一。
蜜雪冰城的行銷手法也很獨特，中國的門市在販售收據上印連載小說，講述吉祥物「雪王」的冒險故事，引發全國性熱潮；海外門市則透過遊戲和獎品與消費者互動，例如馬來西亞有遊戲實況主參加挑戰，在45秒內喝完一杯薄荷檸檬水。
展望未來，蜜雪冰城計畫拓展旗下咖啡品牌，並收購了鮮啤品牌「福鹿家」53% 的股權，正式進軍酒精飲品領域，售價當然一樣親民，現打鮮啤一罐1.11元。
更多世界日報報導
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
其他人也在看
緯創11月營收「噴到外太空」！網嗨「股價要破新高了吧」 分析師：關鍵看量能
緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，月增51.64%，年增194.64%，創下歷史新高，掀起網友熱議「這太鬼了 噴到外太空」「這營收eps應該穩穩上2位數了」「嚇死人喔 要噴到200了」。對此，資深證券分析師王兆立表示，緯創歷史高點161.5元短期內具突破機會，「若不是明天，就是接下來幾天」，關鍵仍在量能是否放大，若成交量能放大至5至6萬張以上，甚至挑戰8萬張，則有助於成功換手並推升股價續攻。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前 ・ 6
台股2026上看3萬點！AI供應鏈、記憶體行情持續發威 專家點名「這3檔」可抱緊
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在AI需求強勢帶動下，包含記憶體族群在內的多檔供應鏈個股今年全面走高，台股也一再刷新歷史新高。展望明（2026）年行情，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
記憶體撐場！華邦電收漲停登成交王 分析師揭更旺股：華東已見回不回
記憶體缺貨潮未歇，相關族群今（8）日表現亮眼，華邦電（2344）早盤一度大漲逾9%，終場收在漲停價67.9元，距離前高69.1元咫尺之遙，並以31萬張成交量高居台股冠軍。分析師表示，封測廠華東（8110）一早即攻上漲停，另有6.3萬排隊等買，由於已創下新高價，在前方萬里無雲之下，有望持續「見回不回」的向上攻堅。Yahoo奇摩股市 ・ 14 小時前 ・ 1
超狂！緯創11月營收2806億元年增194% 寫歷史新高
超狂！代工大廠緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，不僅較10月的1,850.62億元增長51.64%，也較去年同期大增194.64%，一口氣改寫歷史新高。Yahoo奇摩股市 ・ 9 小時前 ・ 17
ETF將大換血！ 謝金河：盯股價不如看「這關鍵」
5檔重量級台股ETF於本季同步公布成分股調整名單，吸引市場高度關注。元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）新增貿聯-KY、致茂、健策、南亞科四檔新成分；元大高股息（0056）則納入玉山金、長榮航太、台灣大等3檔個股。5檔ETF總規模高達1.83兆元，其成分股異動對個股股價與市值帶來明顯牽動。對此，專家表示追股價不如看「這關鍵」！EBC東森財經新聞 ・ 10 小時前 ・ 7
13檔補漲動能強 接棒衝
台股連四漲後面對28,000點高檔反壓，法人預期，後市以震盪墊高機率較高，落後補漲股表現空間大，建議挑選本益比低於大盤、三大法人在反彈過程中積極買超，且KD指標並未過熱的個股，包括緯創、遠東新等13檔，股價可望接棒上攻。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
才剛入選0056成分股！玉山金一度暴噴7.5％ 名師：漲勢還沒結束
擁有152萬受益人的元大高股息（0056）新增玉山金（2884）為成份股，推升玉山金股價一度上漲7.5%，專家表示，納入重量級ETF、升息循環、年底做夢行情三大利多激勵下，還有補漲空間，但投資人短線請不要追價。Yahoo奇摩股市 ・ 14 小時前 ・ 1
AI伺服器散熱需求猛！「這檔」飆漲停達連3漲噴16% 成交放量狂翻7倍
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導散熱廠元山（6275）4日在法說會上公布利多消息，總經理劉賢文指出，未來會持續發展高階液冷散熱和AI伺服器散熱模組，可望為...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
搶進輝達供應鏈！這「先進封裝設備廠」週飆近23%、訂單滿手 外資連2週狂補貨
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導隨著AI伺服器與HPC需求持續升溫，先進封裝與封測自動化需求隨之起漲，相關供應鏈個股也成為市場焦點。先進封裝設備廠竑騰（...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
鴻海營收創高卻難漲...今震盪守230元大關 分析師曝原因
國際電子代工大廠鴻海（2317）上周五盤後公布11月營收成績，以8443億元、年增25%的成績寫下同期新高以及單月次高的新猷。不過鴻海今（8）日股價反倒呈現震盪格局，持續守在230元大關，雖然沒有跌破，不過也未見營收行情發酵，運達投顧分析師陳石輝指出，鴻海營收成績符合預期，因此難帶出量能，季線壓力壓頂，因此難有表現。Yahoo奇摩股市 ・ 13 小時前 ・ 9
ABF訂單滿手！三大法人砸99億狂掃「它」近5萬張 高階T-Glass缺貨延燒、明年更吃緊
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點，據證交所盤後公布籌碼動向，上週三大法人合...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
台美利差收斂…央行警戒熱錢來襲！做好長期抗戰準備
市場預期美國聯準會十一日將延續降息，據悉，中央銀行內部已提前關注熱錢動向，準備好面對一場「長期抗戰」。隨著台美利差必然收...聯合新聞網 ・ 17 小時前 ・ 10
記憶體空蛙哭暈！「這檔」11月營收大突破…股價漲停爆量31萬張 旺宏、力積電緊追其後
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（8）日台股加權指數收28,303.78點，漲322.89點，漲幅1.15%，觀察今日盤後成交量排行前五名，華邦電公布最新財報，其11月...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
低軌衛星訂單滿手！這「通訊衛星元件大廠」11月營收創高...全年獲利看俏 股價飆上歷史新天價
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨全球低軌衛星（LEO）題材逐步升溫，相關建置進入密集部署階段，通訊衛星元件大廠昇達科（3491）也因LEO應用相關元件出貨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
阿伯靠ETF季領48萬元！不敗教主點其中心法
[NOWnews今日新聞]不少投資人不想要心情隨著股價波動，因此選擇投資「高股息ETF」，只要等著領股息就好。有「不敗教主」稱號的理財達人陳重銘，在臉書上分享一則案例，有一名90歲許姓阿伯早在0087...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 17
11月營收年增81%！「三星電子通路商」股價飆破9%登量價雙增王 華邦電、緯創也在榜上
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週五（5日）終場上漲185.18點，漲幅0.67%，收在27,980.89點。記憶體通路指標股、三星電子通路商至上（8112）...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
這檔ETF近半年報酬率達6成！小兒、長老全搶進 八大公股另砸11.7億買超0050
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（12/01～12/05）上揚354.41點，收在27,980.89點，週漲幅1.28%。根據晨星11月底數據，台股加權指數近6個月...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
11月營收創41月新高！大摩列「這檔」首選認記憶體進超級循環…股價噴漲停 華東、旺宏跟著亮
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導日前記憶體大廠南亞科（2408）公布11月營收達百億元，年增高達364.89%，華邦電（2344）緊追其後，公佈11月自結合併營收86.2...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
外資愛高股息！「3檔高息ETF」獲狂掃15億元 再搶00712近5萬張...連3週蟬聯買超王
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）收在27980.89點，週漲354.41點、漲幅1.28%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週買超526.64億...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
00919配息0.54元，最後買進日12/15！連11季年化配息率破10%…熟齡族想月領1萬要買幾張？
群益台灣精選高息（00919）將在12月16日（二）除息，12月15日（一）為最後買進日！本季配息0.54元，與前一季相同。以昨日（12/1）收盤價21.45元估算，年化配息率約10.07%，已連續11季維持10%以上。市場法人分析，大盤近期震盪劇烈，但高息ETF抗震力強；若投入約120萬元買入56張00919，每月約可領1萬元現金流，適合作為退休理財工具。幸福熟齡 ・ 15 小時前 ・ 發起對話