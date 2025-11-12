登陸20分鐘瓦解！ 鳳凰颱風減弱成TD 解除海陸警

鳳凰颱風週三晚間7點40分從屏東恆春登陸，創下58年來首個11月登陸台灣的颱風紀錄。然而，這個颱風僅維持20分鐘就減弱為熱帶性低氣壓，氣象署於晚間8點30分解除海陸警報。儘管壽命短暫，鳳凰颱風共伴東北風帶來驚人雨勢，不僅打破蘇澳和基隆11月雨量紀錄，更在宜蘭東澳嶺累積高達1065毫米的降雨量，造成全台多處豪雨。

鳳凰颱風登陸20分鐘後瓦解。（圖／TVBS）

颱風登陸時，恆春地區出現間歇性強風豪雨，但鳳凰颱風很快就被瓦解。氣象署科長林秉煜表示，蘇澳測站累積雨量達648.5毫米，基隆也有269毫米，兩地皆破11月單站紀錄。鳳凰颱風是繼1967年後，首個在11月登陸台灣的颱風，創下世紀以來新紀錄。

從週一到週三晚上8點，全台累積雨量最多的地區為宜蘭東澳嶺1065毫米，其次是新北大粗坑753毫米、台北擎天崗569毫米及台東金針山473毫米。單日最大雨量則出現在宜蘭冬山，週二一天就降下795毫米的雨量。

風力方面，最大陣風達12級的地區包括東吉島和蘭嶼，彭佳嶼為11級，新屋和恆春也出現10級強陣風。林秉煜強調，氣象署會持續觀察東北風配合外圍環流的影響，特別關注北海岸或大台北山區是否會因共伴效應出現短延時強降雨。

雖然颱風已減弱成熱帶性低氣壓，但水氣仍然豐沛，週四北台灣降雨仍然明顯。隨著東北季風增強，週五北台灣及東部高溫將降至20至22度，週六日短暫回溫後，下週一二又有東北風南下，屆時全台各地溫度將降至16至18度，民眾需注意保暖。

