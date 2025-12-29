登雪山2人失溫喪命！ 「缺糧裝備濕」黑鷹救出4人

台中市 / 綜合報導

雪霸國家公園一連發生兩件山難，兩支5人登山隊，分別在匹匹達山和博可爾草原，各自有一名隊友因為失溫喪命，其中受困在博可爾草原的登山隊員，3男1女因為裝備都濕掉、體力不支，因此空勤總隊出動黑鷹直升機前往救援，中午11點多順利將人救起送醫。

台中空勤總隊出動直升機，飛往雪霸國家公園境內的博可爾草原，大片草原一片綠還有許多積雪覆蓋，4名登山客就在草原上等待救援，直升機緩緩靠近，找到平緩地形降落，空勤隊員跳下飛機，將這4名登山客接駁上飛機，這3男1女登山客，糧食剩一天保暖設備都濕掉，體力不支申請救援，因此派黑鷹直升機飛到博可爾草原，將他們救出來送醫救治。

這支登山隊其實是5個人，他們攀爬雪山西峰東南側時，一名田姓山友失溫喪命，位處地點直升機無法到達，要等到救援隊進山接觸後，將他搬到草原，才有辦法吊掛。

雪霸國家公園還有第二件山難，是在匹匹達山，也是5人登山隊，其中一名40歲山友失溫死亡，隊友打電話求救，苗栗消防派人進山，接觸死亡山友，再申請直升機運送，其他隊友則是自行下山。

苗栗特搜隊員劉人槐說：「地面部隊終於接觸到李姓男子，但是他已經明顯死亡，那我們使用SKED簡式擔架將他打包，拖拉至外部草原的平台，因為起大霧天候不佳，直升機無法過來這邊吊掛。」

兩件山難，活著的8名登山客都救下來了，身亡的2名山友還在山上，救難人員持續挺進，一接觸到就會馬上通知空勤總隊，再次出勤救援。

