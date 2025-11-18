登革熱反撲南部！屏東群聚進入「控制關鍵期」疾管署：疫情監測至12/8

記者簡浩正／台北報導

屏東縣萬丹鄉疫情監測中。（圖／記者簡浩正攝影）

衛福部疾管署日前公布萬丹鄉本土群聚共造成3例本土登革熱，個案分布屏東、高雄。疾病管制署副署長林明誠今（18）日南下屏東視察當地防治情形，強調目前為萬丹鄉本土登革熱疫情控制的關鍵期。林明誠指出，在屏東縣府積極防疫動員防治下，本土群聚仍維持累計3例，最近7日也無新增病例，預計需監測至12月8日，疾管署也會持續派員加強疫情熱區孳生源巡察及監測疫情發展。

疾管署副署長林明誠（左三），今南下視察屏東縣本土登革熱群聚疫情防治工作。（圖／疾管署提供）

林明誠今南下屏東，赴萬丹鄉拜訪當地村長及市場管理員，並至元泰街市場周邊了解當地環境風險及防治工作推動情形；隨後拜會屏東縣黃國榮副縣長，就登革熱疫情防治策略交換意見及提供建議。

林明誠肯定屏東縣於得知高雄市確定病例曾有元泰街市場活動史，以及於當地出現本土病例後，即積極安排市場周邊及個案居住、活動地擴大範圍強制孳生源清除與緊急噴藥撲殺病媒蚊、加強當地攤商健康監測與擴大採檢，並請周邊醫療院所加強疑似個案通報等工作。在屏東縣政府團隊積極防疫作為之下，萬丹鄉本土群聚仍維持累計3例，中央及地方共同合作，控制登革熱疫情。

依據疾管署統計，今(2025)年截至11月17日累計29例本土登革熱確定病例，分別居住於高雄市(14例)、桃園市(7例)、臺南市(3例)、屏東縣(2例)、宜蘭縣、台北市及新北市(各1例)，無重症及死亡病例；另累計231例境外移入病例，為近6年同期第三高(2020年至2024年介於11-244例)，多自東南亞國家移入(占89.6%)，以印尼(61例)為多，其次為越南(58例)、菲律賓(31例)及泰國(24例)。

林明誠呼籲，目前南部氣候條件仍適合病媒蚊生長，而登革熱的流行與居家內外環境狀況息息相關，只要環境中沒有孳生源，就不會有登革熱。民眾務必落實積水容器「巡、倒、清、刷」，主動清除家戶內外、工作場域等地之孳生源，及配合政府防治工作，以降低病媒蚊密度；進行戶外活動時，務必做好防蚊措施，應穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬。

