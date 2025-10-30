登革熱四型病毒全在台南現身 感染源皆來自東南亞

雖然已進入秋天，登革熱疫情仍有新增病例，台南市今年迄今出現3例登革熱本土病例及16例境外移入病例，台南市政府衛生局今天（30日）表示，登革熱四型病毒全在台南病例現身，感染源都來自東南亞；台南市登革熱防治中心已製作3例本土病例風險地圖，監測高風險地點。

台南市今年迄今出現3例登革熱本土病例及16例境外移入病例，登革熱四型病毒全現身，感染源都來自東南亞。圖為防疫人員加強監測。（圖／台南市政府提供）

衛生局今天告訴中央社記者，截至昨天，台南市16例登革熱境外移入病例，病毒涵蓋第一型、第二型及第四型，但3例本土病例是第三型；衛生局研判第三型病毒可能源自第15例境外移入，但因當時已過病毒血症期，送檢卻無法分型。

廣告 廣告

衛生局表示，東南亞地區登革熱疫情日趨嚴重，病例數屢創新高，不同病毒型別隨移動人口進入台灣，重覆感染不同病毒型別將增加重症機率，如今天氣雖已轉涼，但白天氣溫仍適合病媒蚊生長活動。

目前，台南市登革熱防治中心已製作3例本土病例風險地圖，內含工地、公園、學校、集會地及市集等，防疫人員也會監測高風險地點，加強清除孳生源。

（責任主編：莊儱宇）