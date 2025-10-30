登革熱四型病毒台南全現身 (圖)

不只台灣，日本流感疫情也在逐漸升溫，尤其是許多人旅遊首選的沖繩疫情更為嚴峻。目前日本流感疫情如何？若秋、冬季想前往日本旅遊，怎樣才能降低感染風險？ 日本是不少人旅遊首選。除了東京、大阪等位於本州的大城市，搭飛機不到2小時即可抵達的沖繩，更是許多台灣人的旅遊大熱門。不過，隨著今年流感季提早報到，沖繩等地流感感染人數增加，導致部分民眾旅程玩到一半就中標，壞了原本出遊的好興致。 台灣流感疫情燒，日本新冠、流感也呈「黃金交叉」 根據疾管署統計，全台10月19日～10月25日類流感門診、急診就診約為11萬人次。和前一週相比雖下降15.6%，但新增38例流感併發重症病例，其中重症以A型H3N2為大宗。 疾管署署長羅一鈞表示，目前全台流感確診數整體呈下降趨勢，但要脫離這一波流行，至少要等到11月中旬才有機會，但12月～1月疫情可能再捲土重來。相較起來，新冠疫情則處於低點波動，10月19日～10月25日就診為1,348人次，比前一週減少26%，可見今年秋冬疫情主要以流感H3N2為主。 日本也和台灣一樣，流感季比去年提早約5週報到。日本厚生勞動省統計，全國流感與新冠感染數在10月出現「黃金交叉」，以東京

康健雜誌 ・ 1 天前