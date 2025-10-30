登革熱四型病毒台南全現身 感染源來自東南亞

根據111年癌症登記及113年死因統計資料顯示，胃癌位居我國10大癌症發生人數及死亡率第8位，每年逾4,000人新診斷罹患胃癌，並造成2,000多人死於胃癌。其中，錨點導致胃癌發生最主要風險因子約有8至9成為「幽門螺旋桿菌」感染所造成。 日常養成良好衛生及生活習慣 可望大幅降低胃癌發生風險 研究指出，幽門螺旋桿菌（HP）感染者罹患胃癌的風險為無感染者的6至10倍，世界衛生組織於1994年已將其列為第一級致癌物。HP是能在胃酸環境下存活的細菌，感染後會引起慢性胃部發炎、潰瘍，長期感染可能導致萎縮性胃炎或黏膜腸化生的癌前病變，進而演變為胃癌。HP主要傳染途徑為經口傳染，而家庭內人與人的相互傳染是重要來源，避免家庭成員間共用餐具，如杯子、碗筷，養成使用公筷母匙、避免共杯共食的良好衛生習慣，可大幅降低感染風險。此外，醃漬食物、抽菸及過度飲酒亦會增加罹患胃癌風險，而新鮮蔬菜水果因具抗氧化效果，有助於降低罹癌風險。 幽門螺旋桿菌檢測及除菌治療保「胃」健康 落實5招護胃 透過HP檢測及除菌治療，可有效降低HP盛行率。民眾可透過「非侵入式之碳13尿素吹氣法」及「糞便抗原檢測法」、或「侵入性之上消化道內

常春月刊 ・ 1 天前