登革熱研討會 共商防疫策略

衛生局舉辦年度登革熱防治精進策略研討會。（南市府衛生局提供）

記者王勗∕台南報導

南市衛生局廿六日於福爾摩沙遊艇酒店舉辦年度登革熱防治精進策略研討會，邀集相關局處及防疫單位，針對今年防治作為進行分享與檢討外，同時共同討論未來防治策略之規劃與施行，以掌握防疫先機，守護台南健康家園。

南市府秘書長廿六日現身研討會特別感謝防疫單位對登革熱防治的貢獻，也勉勵相關局處全體總動員，共同阻絕疫情、維護社區安全。本次南市府衛生局也邀請衛福部疾管署、國家蚊媒傳染病防治研究中心、蚊媒流病學者專家、南市醫師公會、診所協會、醫檢師公會、藥師公會及雲嘉屏縣市衛生局共同與會，共商防治策略。

南市登防中心表示，南市防疫團隊持續針對卵數偏高里別加強動員孳清，落實各項防治工作，今年迄今捕獲卵粒數九二一二二八顆，清除積水容器一九０六二六個、陽性容器二三四五個，另也與消防局無人機團隊合作巡查，巡查一０五九五家戶，發現八九三個積水容器。同時也結合ＴＯＣＣ通報、ＬＩＮＥ志工巡檢平台與風險地圖，大幅提升防治效率。

國家衛生研究院肯定台南今年登革熱防疫成果，也期待與台南登防中心合作，擴大辦理防疫人員訓練專班，將經驗推廣到各縣市，另無人機應用可利用ＡＩ科技提升精準度及效率。診所公會理事長林士敦也承諾，南市四一五間ＮＳＩ合約院所與一二七間定點醫師診所也將持續全力配合並積極通報。