登革熱群聚燒進屏東！疾管署副署長南下盯場 萬丹暫時守住

【記者黃泓哲／台北報導】疾管署今(18)日表示，因屏東縣萬丹鄉出現本土登革熱群聚，副署長林明誠特地南下視察，包括走訪萬丹元泰街市場周邊、拜訪村長與市場管理員，親自了解當地孳生源清除與噴藥作業是否確實執行。林明誠隨後也拜會屏東縣副縣長黃國榮，雙方就下一階段的疫情控制策略交換意見，希望在地方與中央合作下，把疫情擴散風險降到最低。

林明誠指出，現在正是萬丹疫情是否能完全控制的關鍵期。他肯定屏東縣在第一時間得知高雄確診者曾到元泰街市場後，立刻啟動市場周邊強制孳生源清除與緊急噴藥，也同步加強攤商健康監測、擴大採檢，並要求醫療院所提升通報量。萬丹目前累計3例，近7日無新增病例，若能維持到12/8，就可視為成功壓制疫情。疾管署也已持續派員到熱區巡察，與地方並肩控疫。

根據疾管署統計，今年截至11月17日共29例本土登革熱，主要分布在高雄市(14例)、桃園市(7例)、台南市(3例)及屏東(2例)。另有231例境外移入，是近6年同期第3高，其中近9成從東南亞返台，以印尼、越南、菲律賓與泰國最多。疾管署提醒，境外疫情仍強，不排除繼續帶來輸入病例。

林明誠呼籲，南部天氣仍適合病媒蚊繁殖，民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，清除家中內外所有會積水的容器。外出務必做好防蚊措施，穿淺色長袖並使用衛生機關核可的防蚊液。另外，只要出現發燒、頭痛、後眼窩痛、關節痛等症狀，應立即就醫並告知旅遊與活動史，並留意腹痛、嘔吐、黏膜出血等重症警訊，及早就醫才能降低風險。

登革熱群聚燒進屏東，疾管署副署長林明誠南下盯場。疾管署提供

