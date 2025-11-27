登革熱解封仍不鬆懈！台南緊盯境外移入威脅

▲台南市府副秘書長徐健麟今（27）日召開登革熱防治跨局處會議。（圖／台南市府提供）

[NOWnews今日新聞] 雖然台南市本土登革熱疫情已於25日解除，惟市府防疫團隊仍不敢鬆懈，徐健麟副秘書長今（27）日仍主持召開登革熱防治跨局處會議，除對本次本土登革熱疫情防疫作為進行通盤檢討外，更針對日益嚴峻的境外移入登革熱疫情威脅研擬精進策略，規劃針對本市移工宿舍，加強盤點並落實分級巡查管理，透過聯合稽查輔導外籍移工宿舍環境改善，強化移工健康衛生管理，降低社區登革熱疫情傳播風險。

徐健麟表示，市長黃偉哲對於登革熱防疫非常重視，儘管天氣轉涼，惟登革熱防疫全年無休，責成市府各局處及區公所務必盤點轄管場域，落實各項防疫措施，杜絕病媒蚊孳生，守護市民健康安全。

為提升台南市登革熱防疫量能，徐健麟會中也針對表現優異的基層里幹事，頒發獎金肯定，仁德區蔡建德及永康區楊明勳里幹事除了感謝登革熱防治中心協助外，也提到基層在社區的辛苦，夏日巡查常常要準備數套衣服替換，但能夠消除病媒保障市民健康很值得。

今日跨局處會議亦邀請疾病管制署南區管制中心共同研商防疫精進策略，席間疾管署南區管制中心副主任陳紫君除對於市府團隊防堵本土登革熱疫情的努力表示高度肯定外，也提醒後續針對地下室積水的外籍移工宿舍應持續列管。

徐健麟表示，防治登革熱，坐而言不如起而行，每月皆親自帶領市府防疫團隊深入社區進行環境巡查，發現潛在問題並指導相關權責單位立即處理，讓病媒蚊無所遁形。徐健麟強調，登革熱防疫沒有捷徑，惟有落實孳清再孳清，從根本清除孳生源、杜絕病媒蚊孳生，才能徹底降低登革熱傳播風險。

根據台南市病媒蚊誘卵桶監測結果，第47週平均陽性13.87％，仁德區蚊媒指數偏高，統計114年第1至47週誘卵桶卵粒數達88萬2683粒，目前雖受東北季風影響，然近日早晚氣溫偏冷，但白天平均溫度仍適宜病媒蚊生存，提醒民眾仍須提高警覺加強自身防蚊措施，尤其當寒流來臨時病媒蚊可能也會躲藏至家戶內避寒，反而提高叮咬風險，建議民眾在家時亦可穿著淺色長袖衣褲，並於皮膚裸露處塗抹經政府機關核可之防蚊藥劑，或使用防蚊掛片、捕蚊燈、電蚊拍等各式工具，多管齊下消滅病媒蚊，保障自己與家人的健康。

登革熱防治中心提醒，台南市市持續有境外移入病例，截至11月26日已累計18例，提醒市民朋友，出國旅遊、工作及返鄉探親時，於出國前應先清除家戶內外環境孳生源，將容器妥善收拾避免積水；旅遊時，務必加強個人自主防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露處使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑，並選擇有紗門、紗窗的房舍居住；返國後14日內，應密切留意自身健康情況，如有疑似症狀應儘速就醫切勿自行服藥，並主動向醫師說明近期旅遊地點、活動情形及接觸對象，以利醫師正確診斷、治療與通報。

登革熱最新疫情資訊請參閱台南市政府登革熱防治中心網頁或06-3366366防疫專線。



