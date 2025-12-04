登革熱防疫成績單 仁愛里首參賽奪第1 南都里第3南區榜首

南都里長高麗雲（前排右）帶領50位志工全里清透透。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

今年下半年登革熱防治，北區仁愛里首度參賽便勇奪全市第一，年輕的里長郭宜緁帶著里民「衝衝衝」的結果。南區南都里獲全市第三、南區第一，里長高麗雲表示，也是全里志工和里民共同努力的成果。

天氣變冷是登革熱的淡季，但防治不敢鬆懈。台南市衛生局革熱防治中心每年舉辦兩次評比，下半年成績出爐，前五名分別是北區仁愛里、永康區尚頂里、南區南都里、新營區新北里和安南區安富里。

首度被區公所點名參賽便一舉掄元的仁愛里長郭宜緁表示，今年北區有五個里被公所點名參賽，她還在九月底才備妥資料送審，對她來說，其實都是一些平常就在做的例行工作，比如每週三次長照據點供餐都配合防治宣導，由於都有照片和簽名紀錄，登防中心認為很用心，就這樣獲獎，連她都覺有點意外。

仁愛里組成「防疫志工隊」目前有九位成員，兼任隊長的郭宜緁表示，每位隊員都熱心公益，協助里內登革熱的巡檢孳清以及宣導，對於防疫工作不遺餘力，讓社區民眾了解只要積水容器，就有孳生病媒蚊的可能，一發現積水容器就馬上動手清理，這是該里很少讓登革熱「跑來亂」的主因。

南區南都里里長高麗雲組成里內五十位志工的防疫隊，至少每個月兩次全里大掃除，發現積水容器一定動手清理，她也常騎著機車在全里大街小巷查察，看到積水的瓶瓶罐罐就親自動手倒掉，里長如此帶頭，里民都不用她講養成巡倒清刷好習慣，不但是防疫乖寶寶，也是好寶寶。

南都里另一防疫利器是自主動連繫區公所和環保局在里內舉辦資源回收兌換生活用品活動，高麗雲用ＬＩＮＥ和里民分享垃圾換好康、清水變雞湯的活動時間和地點，里民都拿出家裡的瓶瓶罐罐前來兌換衛生紙、洗碗精和防蚊液等生活用品，里民樂於配合，廢棄瓶罐就少，積水機率就少，登革熱病媒蚊指數就降，所以才能在南區三十七個里中脫穎而出，拿下下半年全市第三、南區第一的佳績。