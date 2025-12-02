登頂七星山驚見裸男換裝自拍！嚇壞山友還苦勸不聽

男子登七星山當眾換泳衣、全裸自拍。 圖：民眾提供

[Newtalk新聞] 台北熱門登山景點七星山主峰，日前登山客登頂時發現一名男子現場全裸更衣，換上高衩泳裝自拍，現場有許多小朋友，當下山友紛紛勸阻但無效，山友報警後指出員警上山還要1小時，民眾將此事PO上社群平台，引起網友議論。

網友指出，11月30日登頂七星山頂時，一名跨性別人士在現場直接換裝，甚至全裸自拍，完全不顧周圍有許多小朋友在場，現場山友勸阻無果，不得已才有人選擇報警，但員警上山需要1小時，山頂上的山友只能選擇視若無睹。

貼文引起廣大網友議論，許多網友直言，不論性別為何都不應該在公開場所露點，但也有網友指出，這樣穿著沒有問題，過去也有不少人穿泳裝、比基尼攻頂拍照。但應自備行動更衣帳篷，避免爭議，至於全裸部分則「真的可以直接報警了」。

轄區警方指出，這名男子的行為已經觸犯，依據刑法第234條「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者」，可處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

