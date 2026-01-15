登頂台北101遭罵「膚淺藝人」 賈永婕：沒水準的人請檢討
生活中心／賴俊佑報導
世界知名攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將於1月24日徒手攀登台北101，挑戰極限高度，引發各界關注，台北101董事長賈永婕搶先親身站上高空鋼圈分享登頂視角，照片曝光卻遭部分網友嘲諷「膚淺的藝人」、「小網紅董事長」，讓賈永婕發文回擊「公開罵人不是評論，只是沒水準又無禮的行為！」
登頂台北101遭罵膚淺藝人 賈永婕發文反擊
賈永婕日前分享登頂台北101的照片，直呼「我承認我腿很軟，有夠高，我只能站一條鋼圈」，強力宣傳霍諾德徒手攀登台北101成為國際焦點，讓多數網友驚呆「光看照片就腿軟」、「董事長真的太敢了」、「這才是真正的高度挑戰」。
賈永婕今(15)日表示，「謝謝大家昨天給我們的正面誇獎，我全部都收到了大家應該也有點傻眼『這女人真的瘋了吧？』，但我其實一直不懂，為什麼一開始有人要這樣罵我？不看好我沒關係，但用『花瓶』、『膚淺的藝人』甚至『小網紅董事長』這種字眼來嘲諷，真的很難聽」。
登頂視角太震撼！婆婆急叩賈永婕：拜託爬一次就好
賈永婕說「難道董事長就不能漂亮？不能有流量？不能用不一樣的方式去做事嗎？公開罵人不是評論，只是沒水準又無禮的行為！好吧，我現在先假裝不計較，但這些沒水準的人，請好好檢討反省！」她認為這個時代需要的是能打破傳統、願意承擔分險、敢挑戰既有權力結構的人。
賈永婕最後說，她的婆婆看到照片後，打電話來說「我拜託你，只要爬一次就好，千萬、千萬不要再上去了…」，賈永婕苦笑「媽媽，正常人本來就不會想爬第二次啦」。
