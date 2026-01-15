登頂台北101遭酸「膚淺花瓶」 賈永婕霸氣回擊酸民：沒水準的人請反省

賈永婕超勇的！登上101大樓頂端的圓球。（翻攝自臉書賈永婕的跑跳人生）

台北101董事長賈永婕，近日為了宣傳《赤手獨攀台北101》直播活動，她親自登上101大樓頂端的圓球，超勇敢舉動引起熱烈迴響。不過，就有酸民眼紅，以「花瓶」、「小網紅」等尖銳字眼嘲諷。對此，她今（15日）不再忍讓，於社群平台霸氣回擊，直言這些無禮行為「只是沒水準」，並宣告要打破傳統權力結構，成為敢於挑戰的「勇者」。

拒貼「膚淺」標籤：漂亮董事長錯了嗎？

面對網路上的負面評論，賈永婕坦言對「花瓶」、「膚淺藝人」等字眼感到難過且不解。她反問：「難道董事長就不能漂亮？不能有流量？」她強調，公開謾罵並非評論，而是無禮的表現，並呼籲這些負評者應該好好檢討反省。她堅信，這個時代需要的是能打破傳統框架、敢於承擔風險的領導者。

婆婆嚇壞急致電：求妳別再爬了！

除了強硬回擊酸民，她在貼文中也分享了一段有趣的婆媳互動。由於先前的挑戰影片太過震撼，連婆婆都驚魂未定，特地打電話哀求：「我拜託妳，只要爬一次就好，千萬不要再上去了！」讓她忍不住笑回，正常人本來就不會想挑戰第二次，要婆婆放心。

「地表最強」自我喊話：勇者無懼挑戰傳統

儘管爭議不斷，她仍對自己喊話，自封「地表最High董事長」與「地表最強網紅董事長」。她強調自己會繼續用不一樣的方式做事，展現勇者無懼的精神。貼文一出，吸引大批網友留言力挺，稱讚她「活出自我」、「有能力的女性最美」。

