娛樂中心／程正邦報導

登頂台北101「耳機裡播什麼」？攀岩之神霍諾德揭祕。（圖／翻攝自Netflix）

當美國「徒手攀岩之神」艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）在25日僅憑雙手，如壁虎般貼著台北101外牆節節攀升時，全球觀眾除了屏息凝神，更被他耳邊那副藍牙耳機勾起了好奇心。在生死一線的高度，究竟是什麼神曲能陪伴他對抗強風與恐懼？霍諾德日前接受美媒採訪，親自揭開了這份「極限歌單」的的神祕面紗。

「霍諾德與台灣國旗同框」的畫面登上《CNN》版面。（圖／攝影師林建邦提供）

前衛金屬樂助陣！「Tool」樂團成攀爬靈魂

根據《Variety》專訪報導，霍諾德在攀爬這座世界知名地標時，耳機裡流淌的是他私人珍藏的搖滾樂清單。他透露，這份歌單並非為了101量身打造，而是他在日常開車、過去幾個月高強度訓練中反覆聆聽的心頭好。其中，美國前衛金屬樂團「Tool」的作品占了極大比重，其複雜的節奏與深沉的旋律，似乎正契合他冷靜且精密的攀爬風格。

廣告 廣告

然而，挑戰並非一帆風順，高空環境對電子設備極度不友善，霍諾德坦言，台北101的鋼骨結構與強大電磁環境導致藍牙訊號頻頻斷線，音樂在過程中斷斷續續。他笑稱：「大部分時間，我其實根本聽不到聲音，只剩下風聲在耳邊呼嘯。」

霍諾德站在台北101的頂端開心自拍，記錄下榮耀的時刻。（圖／翻攝自IG @Alexhonnold）

音樂不只是娛樂：它是致命精準的「節拍器」

對於普通人來說，運動聽音樂是為了放鬆，但對霍諾德而言，這份歌單更像是他的「戰略儀表板」。據《國家地理》雜誌過去對其行為的記錄顯示，霍諾德對時間管理有著近乎偏執的精準。他表示，台北101每節「竹節」構造的攀爬時間，他預估落在5分鐘到6分半鐘之間。

「音樂是我判斷配速的參考。」霍諾德解釋，透過歌曲的長度，他能迅速得知自己的節奏是否落後或超前。不過，當通訊與音樂雙雙在半空中「失聯」時，這位曾在約塞米蒂國家公園創下無數紀錄的大師展現了驚人的心理素質，他選擇直接放棄調整設備，回歸最原始的感官，專注於指尖與建築表面的每一次摩擦。

霍諾德因徒手攀登酋長岩聲名大噪，被拍成紀錄片。（圖／Disney+提供）

強風襲擊轉角！登頂自拍竟是「直覺反應」

當攀爬進入最後階段，危險程度呈幾何倍數增加。報導提到，隨著高度增加，台北101的風勢在建築轉角處會形成強勁的「渦流」。霍諾德形容，每當他繞過特定角落，就像是被一股隱形的力量迎面重擊。在這種情況下，他與地面的通訊幾乎完全癱瘓，甚至不知道直播鏡頭是否跟得上他。

令人意外的是，那張震撼全球、在頂端俯瞰台北市景的登頂自拍照，竟然完全沒有劇本。霍諾德表示，這並非為了廣告或宣傳而設計的動作，而是一個純粹的個人習慣。他直言，在那樣壯麗的高度，拍張照留念是任何人類的自然反應。最終，他以約91分鐘的時間征服了這座「巨型竹子」，再次向世人證明，真正的強大不在於配備，而在於那顆即便在寂靜與斷訊中，依然能維持穩定跳動的心臟。

霍諾德完攀101引爆全台攀岩熱！104統計相關職缺破1200個。熱門職務如教練、銷售、推廣，月薪最高5萬，兼職時薪達600元。許多企業也設立攀岩社團提升員工專注力與凝聚力，讓興趣變成有錢景的職涯選擇。（圖／翻攝自Netflix網站）

更多三立新聞網報導

「這到底是誰結婚？」陳漢典LuLu大婚被歪樓 全場藝人狂曬許光漢合照

民眾黨初選爆內鬥！未婚生子都拿來吵 他酸黃國昌「只是反射光月亮」

楊植斗拱賈永婕「換掉賴清德」！張銘祐怒反嗆：蔣萬安適合選中共總書記

美對台關稅傳產一夕回血 許美華：15% 稅率「無法拒絕的提議」

