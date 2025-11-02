登頂尖醫學期刊》長庚研究揭「感染性主動脈瘤」治療關鍵：開放手術仍是長期救命首選

林口長庚紀念醫院最新研究發現，對於「感染性原發性主動脈瘤」患者而言，傳統開放手術仍是長期救命的關鍵治療。（圖片來源／freepik）

主動脈是人體最大的血管，負責將心臟打出的血液輸送至全身，是維持生命的重要通道。當主動脈因動脈硬化、感染或其他原因出現異常膨脹（動脈瘤）或撕裂時，往往沒有明顯症狀，一旦破裂，出血量龐大、死亡率極高。 主動脈疾病涵蓋主動脈瘤、主動脈剝離與感染性主動脈瘤等，若能及早診斷與正確治療，對預防致命併發症至關重要。

血管內微創支架修補術自2010年納入健保給付後，已逐漸取代傳統開放手術，成為主動脈疾病臨床治療的主流選項。然而，林口長庚紀念醫院最新研究發現，對於「感染性原發性主動脈瘤」患者而言，傳統開放手術雖然初期風險較高，卻能在長期存活率上顯著優於微創支架手術，仍是長期救命的關鍵治療。

這項研究成果已於2025年7月刊登於國際心臟醫學頂尖期刊《歐洲心臟學會期刊》（European Heart Journal），不僅為此罕見但致命的重大血管疾病提供重要治療證據，也展現台灣健保大數據在國際臨床研究上的戰略優勢，有望影響未來國際治療指引與臨床決策方向。

少見卻致命的血管疾病：感染性主動脈瘤致死率極高

林口長庚心臟血管外科主任、巨量資料及統計中心主任陳紹緯指出，感染性原發主動脈瘤是一種少見但極具危險性的疾病，當病原體（如細菌）入侵主動脈後，會造成血管壁壞死、膨脹甚至破裂，若未及時治療，死亡率極高。由於全球病例少、缺乏大型研究資料，過去治療策略一直存在高度爭議。

為釐清治療效益差異，研究團隊運用健保資料庫與長庚醫學資料庫，分析2001年至2021年間全台共19,324名主動脈瘤住院患者，經人工智慧輔助診斷演算法驗證後，成功辨識出2,387例感染性主動脈瘤個案。這是國際上首度利用國家級大數據，針對感染性主動脈瘤進行大規模、長期的臨床成效評估。

研究比較了3種主要治療策略的實際成效：

1. 開放手術修補：直接移除感染病灶並重建血管；

2. 血管內微創支架修補：經導管置入支架封閉動脈瘤破口；

3. 保守藥物治療：以抗生素控制感染。

感染性主動脈瘤是由病原體（如細菌）入侵主動脈，導致血管壁壞死、破裂的罕見疾病，若未即時治療，死亡風險極高。（圖片來源／長庚醫院提供）

感染性主動脈瘤的三種主要治療方式：開刀手術、血管內微創修補以及保守藥物治療，不同方法各有適用情況，醫師會依病人的整體健康狀況與疾病特性，選擇最合適的治療方案。（圖片來源／長庚醫院提供）

開刀與微創孰優？長期存活率差異顯著

陳紹緯指出，「雖然血管內微創修補術在住院期的死亡率較低，但隨著時間推移，其5年及10年的全因死亡風險明顯高於開放手術，且再感染或再手術的風險更高。相較之下，開放手術雖在初期手術風險較高，但長期存活率與感染控制率均明顯較佳。」

至於僅接受抗生素治療的病人，其死亡率始終最高，顯示「保守治療」並非安全選項。這項結果為臨床提供了明確方向：在病況允許的前提下，開放手術仍是最能有效延長壽命、根治感染的治療策略。

這篇研究由陳紹緯領銜，與跨科別團隊合作完成，是亞洲第一篇針對感染性主動脈瘤治療與長期預後的代表性研究，獲國際心臟學界高度肯定。

病例逐年上升，腎病患者為高風險族群

長庚醫院心臟麻醉科主治醫師張峰誠進一步補充，研究也揭露感染性主動脈瘤在台灣的發生率逐年上升，從2001年到2021年，患者人數增加了約3倍。患者以高齡男性居多，平均年齡達73.8歲，男性比例高達77.6%。

值得注意的是，超過一半的感染性主動脈瘤患者同時患有慢性腎臟病，約1成病患需接受透析。由於台灣為全球洗腎率最高的國家之一，研究團隊推測，腎功能障礙可能與感染性主動脈瘤的發生密切相關，提醒臨床應特別關注腎病患者的感染與血管健康風險。

對抗「微創過度依賴」：開放手術仍是根治關鍵

針對近年國際醫界偏好微創治療的趨勢，陳紹緯指出，「感染性主動脈瘤並非單純的血管問題，而是全身感染的一部分。若僅以血管內支架暫時封閉破口，卻未徹底清除感染源，仍可能導致長期併發症與反覆感染。」

他強調，微創支架手術可在急性期作為「應急橋接策略」，用以穩定病人、避免動脈破裂；但要真正根治感染、恢復長期健康，仍需仰賴開放手術。

對於高風險、無法耐受手術的患者，微創治療可暫時延命，但應視為過渡性方案，而非終極解方。

這項研究不僅改寫了感染性主動脈瘤的治療觀點，也再次證明台灣健保資料庫在臨床研究上的國際競爭力。透過整合人工智慧演算法與長期全國性資料追蹤，研究團隊成功建立具代表性的亞洲感染性主動脈瘤實證資料，為未來國際指南修訂提供關鍵依據。

陳紹緯表示，希望藉此提醒臨床醫師，在面對感染性主動脈瘤時，治療決策不能僅著眼於短期風險，更要考量長期存活與感染控制。「當病況允許時，開放手術仍是最能真正救命、維持長期健康的治療方式。」

