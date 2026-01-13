登頂影史票房最高演員！柔伊莎達娜靠《阿凡達3》超越史嘉蕾喬韓森

好萊塢女星柔伊莎達娜（Zoe Saldaña）成為全球影史票房最高的演員，因為目前仍在上映的《阿凡達：火與燼》，主演的電影總票房來到154.7億美元，正式超越史嘉蕾喬韓森的154.02億美元。

柔伊莎達娜主演過全球影史票房最高的三部電影，分別是《阿凡達》、《復仇者聯盟：終局之戰》、《阿凡達：水之道》，還有漫威系列的《復仇者聯盟：無限之戰》、三部《星際異攻隊》，她也在《星際爭霸戰》三部曲中飾演「妮歐塔烏瑚拉」，該系列全球票房亦超過十億美元，《阿凡達：火與燼》迄今已斬獲12.3億美元票房。

2025年對柔伊莎達娜柔伊莎達娜意義非凡，她以《璀璨女人夢》獲得奧斯卡最佳女配角，主演的《阿凡達：火與燼》在票房上依舊強勁，演技和票房號召皆有保證，她也預計會回歸《阿凡達》第四、五集，勢必會再度灌注豐厚票房。

目前全球影史票房最高的演員依序為柔伊莎達娜154.7億美元、史嘉蕾喬韓森154.02億美元、山繆傑克森146.13億美元、小勞勃道尼143.15億美元、克里斯普瑞特141.28億美元、湯姆克魯斯126.69億美元、克里斯漢斯沃121.89億美元、馮迪索120.43億美元、克里斯伊凡114.89億美元、巨石強森114.66億美元。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導